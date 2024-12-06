Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever'e evlenme teklifinde bulundu - Magazin haberleri

        Hilmi Cem İntepe, Pırıl Atasever'e evlenme teklifi etti

        Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever'e evlenme teklifinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2024 - 23:06 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        'Yeşilçam', 'Bodrum Masalı' ve 'Hürkuş: Göklerdeki Kahraman' gibi yapımlarda rol almış oyuncu Hilmi Cem İntepe, evlilik yolunda ilk adımı attı.

        2

        Hilmi Cem İntepe, sevgilisi Pırıl Atasever ve arkadaşlarıyla birlikte Londra'daydı.

        3

        Hilmi Cem İntepe, bir süredir birlikte olduğu Pırıl Atasever'e Londra'da evlenme teklifinde bulundu.

        4

        O anlara ait bir video paylaşan Hilmi Cem İntepe, sevgilisinden "Evet" yanıtını aldı.

        5

        Hilmi Cem İntepe'nin bu paylaşımının altına, meslektaşları Müjde Uzman, Jessica May ve Bora Cengiz gibi isimler tebriklerini iletti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Hilmi Cem İntepe
        #Pırıl Atasever
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Finlandiya'ya giden kimyonlar piyasadan toplatıldı
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar