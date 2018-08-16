Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını duyurdu.

Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla Nisan 2016'dan beri yürüttüğü Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını bildiren Karadağ, şunları kaydetti:

"13.08.2018 tarihi itibariyle Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine başladım. Bu görevime daha fazla zaman ayırmak için, Nisan 2016 dan itibaren yürüttüğüm Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım.

Görevim süresince ve yeni görevimde destek ve güvenleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Tüm bu çetin süre boyunca desteklerini esirgemeyen Borsa İstanbul çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

— Himmet KARADAĞ (@himmetkaradag) August 15, 2018

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Ağustos 2018 tarihinde, saat 15.00’te gerçekleştirileceği bildirilmişti.

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