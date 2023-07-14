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        Hindistan, Ay'a insansız uzay aracı gönderdi: Hedef Güney Kutbu'nun keşfi

        Hindistan bu sabaha karşı fırlattığı roketle, Ay'da araştırmalar yapmak üzere yeni bir misyon başlattı. Her şey planlandığı gibi giderse, Hindistan, Ay'ın keşfedilmemiş bir bölümü olan güney kutbuna, rokette önemli bir hasar bırakmayan "yumuşak iniş" gerçekleştiren ilk ülke olacak.

        Giriş: 14.07.2023 - 14:47
        Hindistan, Ay'a insansız uzay aracı gönderdi: Hedef Güney Kutbu'nun keşfi
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        Hindistan, Chandrayaan-3 adlı insansız uzay aracını Ay'a gönderdi. Misyonun başarıyla sonuçlanması halinde Hindistan; ABD, Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a kontrollü iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

        Her şey planlandığı gibi giderse, Hindistan, Ay'ın keşfedilmemiş bir bölümü olan Güney Kutbu'na, rokette önemli bir hasar bırakmayan "yumuşak iniş" gerçekleştiren ilk ülke unvanını kazanacak.

        2020 yılında fırlatılan Chandrayaan-2 başarılı bir şekilde yörüngeye yerleşmiş fakat Ay'a iniş gerçekleştirecek modül ve insansız araç yere çakılarak parçalanmıştı.

        Ay'ın Güney Kutbu, uzay araştırmaları için özel bir önem taşıyor zira buradaki buz kütleleri gelecekte kurulacak olası bir aktarma istasyonunun sürdürülebilir olmasını sağlayabilecek.

        Ay'un kutup yüzeyi, büyük kraterleri olan dik yamaçlı bir bölge. Bazı kraterler milyonlarca yıldır Güneş ışığı almadı ve sıcaklık -230 C gibi aşırı düşük seviyede. Bu nedenle araçları çalıştırmak oldukça zorlu.

        Bütün Ay misyonlarının toprak ve ısının daha makul olduğu ekvatora yakın bölgelere inmesinin nedeni de bu.

        Hindistan Uzay Ajansı yetkileri, Chandrayaan-3 misyonunun başarısız olma ihtimalini azaltmak için için gerekli adımların atıldığını söylüyor.

        Hindistan neden 'Ay'ın karanlık tarafına' inmek istiyor?

        Hindistan'ın, 2008'deki 79 milyon dolara mal olan ilk Ay misyonu Chandrayaan-1 ile Ay yüzeyinde su bulunduğuna dair kanıtlar bulunmuştu..

        Delhi yakınlarındaki Shiv Nadar Üniversitesi'de uzay robotları profesörü olan Dr. Akash Sinha, "Hala nerede ve ne kadar su olduğuna, hepsinin buz halinde olup olmadığına dair daha fazla detaya ihtiyacımız var" diyor ve ekliyor:

        "Suyun doğasını ve konumunu anlamak gelecekteki misyonlarımızın başarısı için çok kullanışlı olabilir ve hatta suyun çevresinde yaşam alanı planlanabilir".

        Kaya ve toprak karışımı kutup bölgelerinin yüzeyini keşfetmek, Güneş Sistemi'nin yapısıyla ilgili bazı cevaplar da barındırıyor olabilir.

        Hindistan'ın başarısız ikinci misyonunda maliyet neredeyse iki katına çıkarak 140 milyon dolar olmuştu.

        Hindistan, Chandrayaan-3 için başarılı bir iniş ve Ay yüzeyinde araştırma yapmak adına yaklaşık 80 milyon dolar harcıyor.

        Hindistan maliyeti nasıl azaltıyor?

        Hindistan'ın uzay programı, geçtiğimiz 20 yılda düşük maliyetiyle küresel anlamda dikkatleri üzerine çekiyor.

        Hindistan merkezli bağımsız uzay düşünce kuruluşu Spaceport SAARABHAI'nın Genel Müdürü Dr. Susmita Mohanty, "Hindistan 2018'de, tek bir kutup uydusu fırlatma aracıyla 104 uydu fırlatarak rekor kırdı, bunu yaptık çünkü bilim insanlarımız ve mühendislerimiz, bu 104 uydunun her birini mükemmel yörüngelerine hassasiyetle yerleştirme sanatını ve bilimini biliyorlar" diyor.

        Hindistan'ın Mars'a gerçekleştirdiği tek misyon olan Mangalyaan'ın maliyeti yaklaşık 75 milyon dolardı. Bu NASA'nın geliştirme maliyeti 485 milyon dolar olan ve fırlatması 187 milyon dolara mal olacak Maven Mars uydu aracınınkinden oldukça az.

        Hindistan'ın tüm uzay misyonları için temel ilke, yeniden kullanılabilirlik ve bileşenleri yerel olarak tedarik etmek.

        Önceki misyondan farklı olarak Chandrayaan-3, yörüngede kalmayı sağlayan bir uydu içermiyor.

        Bu görevde, iniş aracı, keşif aracı ve kontrol odası arasındaki tüm iletişimi sağlamak için önceki görev Chandrayaan-2'nin yörünge aracı kullanılacak.

        ISRO'nun eski başkanı K Sivan, Hindistan aynı zamanda maliyeti düşürmek için daha az güçlü roketler kullandığını, İsrail'in de benzer bir stratejiyi uyguladığını söylemişti:

        "Ay'ın yörüngesine geçmek için Ay'ın yerçekimi kuvvetini kullanıyoruz. Ay'ın yörüngesine ulaşmak 29 gün sürüyor. Bu Ay'a ulaşmanın en az maliyetli yolu. 2019'un başında fırlatılan İsrail'in Beresheet misyonu da aynı yöntemi izledi".

        Hindistan'ın uzay programının bütçesi 1,5 milyar dolar.

        Dr. Mohanty, "Öncü uzay güçleri arasında Hindistan her zaman pragmatist olandı. Planlamamızın merkezi ekonomi misyonu" diyor.

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