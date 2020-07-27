Genel sağlığımız için faydalı olan Hindistan cevizi yağı; cilt ve saç bakımı için oldukça tercih edilen bir yağ türüdür. Cilde direk olarak da uygulanılan bu yağ, kozmetik ürünlerinin içeriğinde de tercih edilmektedir.
Hindistan Cevizi Yağının Faydaları;
- Gözaltında oluşan şişliklerin giderilmesini sağlamaktadır.
- İçeriğinde bulunan maddeler sayesinde kimyasal bir bariyer oluşturarak cildi korur ve enfeksiyon oluşumlarının meydana gelmesini engeller.
- Göz çevresindeki ince çizgilerin düzelmesine yardımcı olur.
- Sedef ve egzama belirtilerinin hafifletilmesine fayda sağlar.
- Varis oluşumunu önler ve oluşan varis görünümlerini tedavi eder.
- Yaşlanma sonucu cildin sarkmasını önler, sıkılaştırır.
- Elleri nemlendirmek için çok faydalıdır.
- Ayak ve ellerde oluşan mantar rahatsızlığını tedavi etmede faydalıdır.
- Cilt yağını dengeler ve yumuşamasını sağlar.
- Esmer şeker ile karıştırılarak peeling uygulaması yapıldığında cildi temizler ve nemlendirir.
- Sivilce ve akne oluşumunu önler.
- Karbonat ile karıştırılıp cilde uygulanması cildin parlaklığını kazanmasını sağlar.
- Dudakların çatlamasını önlemektedir.
- Doğal yollarla uygulanabilecek makyaj temizleyicisidir.
- Tıraş öncesinde cilde uygulandığında tahriş olmasını önlemektedir.
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