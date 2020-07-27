Genel sağlığımız için faydalı olan Hindistan cevizi yağı; cilt ve saç bakımı için oldukça tercih edilen bir yağ türüdür. Cilde direk olarak da uygulanılan bu yağ, kozmetik ürünlerinin içeriğinde de tercih edilmektedir.

Hindistan Cevizi Yağının Faydaları;