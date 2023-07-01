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Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde içinde 33 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü alev aldı. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da kaza yapan otobüsün alev alması sonucu 25 kişi öldü
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AA / HABERTURK.COM

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde kaza yapan bir yolcu otobüsünün alev alması sonucu 25 kişi hayatını kaybetti.

Maharaştra'nın Buldana bölgesinde görevli üst düzey emniyet yetkilisi Baburao Mahamuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pune kentine giden yolcu otobüsünün Buldana'da kontrolden çıktığını söyledi.

Mahamuni, 33 kişiyi taşıyan otobüsün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından yanmaya başladığını belirtti.

Kazada 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını açıklayan Mahamuni, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Hindistan'da bakımsız yollar, eski araçlar ve dikkatsiz sürücülerin yol açtığı trafik kazalarında her yıl 110 binden fazla kişi hayatını kaybediyor.

Dünya Bankasının 2021'de yayımladığı rapora göre, trafik kazalarında en fazla can kaybının yaşandığı ülke olan Hindistan'da her saatte 53 trafik kazası oluyor ve her 4 dakikada bir kişi ölüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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