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Hindistan’da hayat kurtaran girişim: Doktorlar Yolda

Hindistan’da Dr. Kafeel Khan önderliğinde başlatılan 'Doktorlar Yolda' girişimi, ülkede sağlık sisteminin ulaşmadığı köy ve kasabalara sağlık hizmeti götürmeyi hedefliyor. Dr. Khan, ülkede Covid-19 salgınının hayal edilemeyecek kadar derinlere indiğini, çareleri tükenen ve kaderini kabul etmek zorunda kalan köy halkına, ilaç, maske ve diğer sağlık hizmetlerini götürmeyi amaçladıklarını ifade etti

Hindistan'ı kurtaracak girişim! - Haberler
Hindistan'ı kurtaracak girişim!
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DHA

Hindistan’da Dr. Khan’ın öncülüğünde başlatılan, 78 doktor ve 100 gönüllüden oluşan 'Doktorlar Yolda' (Doctors on Road) kampanyası, Covid-19 salgını süresince sağlık hizmetlerine erişemeyen köy ve kasabalara sağlık hizmeti götürüyor. Dr. Khan, bu yıl 14 Nisan’da başlatılan kampanya kapsamında ülke çapında 80 köye sağlık hizmeti götürüldüğünü ifade etti.

Ülke medyasının büyük şehirlerdeki Covid-19 vaka ve can kayıplarını ön plana çıkardığını belirten Dr. Khan, "Covid-19 krizinin köylerimizde ve küçük kasabalarımızda akıl almaz boyutlara ulaştığını da kabul etmek gerekiyor" dedi.

SADECE HİZMET DEĞİL, EĞİTİMİ DE VERİLİYOR

Dr. Khan, gidilen köylerde ücretsiz ilaç, maske, muayene ve diğer hizmetlerin yanında Covid-19’la mücadele kapsamında çocuklar başta olmak üzere maske, mesafe ve hijyen kurallarının da köy halkına öğretildiğini vurguladı. Dr. Khan, aşılama için de çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Ayrıca, kendilerini aşılatacak bilgi birikimine veya kaynaklara sahip olmayan, toplumun marjinal ve savunmasız kesimlerine de aşı sağlamayı amaçlıyoruz.

Toplu aşılama, koronavirüsü yenmenin anahtarıdır, ancak Hindistan'ın marjinalleştirilmiş nüfusunun buna erişimi yoktur. Bu kampanya ile aradaki farkı kapatacağız ve kimsenin geride kalmamasını sağlayacağız" dedi.

"İLAÇLARIN EKSİKLİĞİ VE KARA MANTAR DURUMU KÖTÜLEŞTİRİYOR"

Dr. Kafeel Khan, Hindistan’da büyük şehirlerde vaka sayılarının düşmeye başladığını ancak kırsal kesimlerde PCR test merkezlerinin eksikliği nedeniyle sahadaki durumun tam olarak bilinemediğini ifade etti. Dr. Khan, "Büyük şehirlerde Covid vakaları düştü ama birinci basamak sağlık hizmetleri çöktüğü için köylerin durumu gerçekten kötü. Neredeyse hiç PCR testi merkezi yok, bu yüzden sahadaki gerçeği bilmiyoruz. Şimdi mukormikozun (kara mantar) ortaya çıkması, aşıların ve ilaçların kıtlığı işleri daha da kötüleştiriyor" ifadelerine yer verdi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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