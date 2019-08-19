Hipertansiyon, yüksek tansiyon veya yüksek kan basıncı; kalp krizi, beyin kanaması felç, kalp yetersizliği, böbrek yetersizliği, gibi komplikasyonların gelişmesine katkıda bulunan hem erkeklerde hem de kadınlarda yaşam süresini kısaltan bir hastalıktır.

Toplumdaki erişkinlerin yaklaşık yüzde 25’inde bu hastalık görülmektedir. Hastalığın sıklığının bu derece yüksek oluşu, toplum sağlığı ve aynı zamanda sağlık ekonomisi için ne denli ciddi bir tehdit olduğunun da göstergesidir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eğer siz de vücudunuzda aşağıdaki belirtilerden şikayet ediyorsanız; bir an önce doktora başvurmalısınız.

- Baş ağrısı,

- Ense veya tepe ağrısı-zonklaması,

- Baş dönmesi,

- Kulaklarda uğultu,

- Çarpıntı hissi,

- Bulantı gibi yakınmalarla seyrettiği iyi bilinir.

HİPERTANSİYON DEĞERLERİ NASILDIR?

Erişkin bir insanda doktor tarafından yapılan en az 3 ayrı ölçümde sistolik kan basıncının 140 mmHg'dan veya diastolik kan basıncının 90 mmHg'dan yüksek saptanması hipertansiyon teşhisini koydurur. Normal tansiyon değerleri ise sistolik kan basıncı için 120 mmHg nın altı, diastolik kan basıncı için ise 80 mmHg'nın altı olarak belirlenmiştir. Sistolik kan basıncı için 120-140 mmHg arası, diastolik kan basıncı için ise 80-90 mmHg arası değerler pre-hipertansiyon yani öncül hipertansiyon olarak adlandırılır ve kişinin tansiyonunun artık normal sınırların dışına çıktığına işaret eder.

YÜKSEK TANSİYONDA İLAÇ TEDAVİSİ

Hipertansiyon tedavisinde hekimler olarak en sık yaşadığımız sıkıntının bu olduğunu söylemek sanırım hata olmaz. Elbette tuz azaltılacak, elbette kilo verilecek, elbette düzenli yürüyüş yapılacak ve elbette stresten kaçınılacak. Ama ciddi bir hipertansiyonla sadece bu önlemleri kullanarak baş etmek mümkün değildir. Sarımsak, limon, kekik yağı, keten tohumu gibi yöntemler ise genellikle teselliden öte bir değer taşımazlar.

Tüm hipertansiyon hastalarının şu kuralları bilmeleri gerekir: Tansiyon ilaçları, ihtiyaç oldukça alınacak ilaçlar değildir. Sürekli alınmalıdırlar. Evet, tansiyon normal olsa bile alınmalıdırlar.

HİPERTANSİYONA KARŞI NASIL ÖNLEM ALINMALI?

Hipertansiyonun kısa ve uzun vadeli olumsuz etkilerinden kurtulmanın en etkin yolu kan basıncının normal sınırlarda tutulmasıdır. Geri dönüşümlü ve düzeltilebilir nedenlere bağlı geçici kan basıncı yükselmelerinde amaç kan basıncında yükselmeye sebep olan durumu düzeltmektir. Düzeltilebilir ve geçici etkenin yokluğunda, kan basıncındaki yükselme sebat ediyor veya sık olarak ortaya çıkıyorsa tedaviye başlanmalıdır.