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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Hiranur isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

HİRANUR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Hiranur ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Hiranur adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Hiranur isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

HİRANUR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Hiranur ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Çok, en çok, pek çok güzel.

HİRANUR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Hiranur ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Hiranur adını koymak caizdir.

HİRANUR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Hiranur ismini kullanan 65.606 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Hiranur ismini kullanan 12.072 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Hiranur ismini kullanan 3.207 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Hiranur ismini kullanan 2.160 kişi bulunmaktadır.

HİRANUR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Hiranur ismine sahip kişilerin yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptığı zaman hatasını anlamakta çok geç kalmaz. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukları yenmeyi bilirler.

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