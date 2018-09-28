Hırsız korkusuyla yanına aldığı yarım kilo altını parkta unuttu

Zeytinburnu'nda yaşayan Zekiye Çiçek, hırsız girebilir korkusuyla evdeki yarım kilo altını poşete doldurup yanına alarak parka gitti. Bir süre sonra eve döndüğünde altın dolu poşeti parkta unuttuğunu fark eden kadının dünyası başına yıkıldı. Polisin düzenlediği operasyonla 8 gün sonra altınlar bulunup sahibine teslim edildi. Altınları bulup polise vermek yerine evine götüren temizlikçi kadın gözaltına alındı.





Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre Zeytinburnu'nda yaşayan Zekiye Çiçek, 19 Eylül'de hava almak için dışarı çıktı. Ancak içine eve hırsız girebilir korkusu düşen kadın, yarım kilo altını da bir poşete doldurup yanına aldı. Ziya Gün Parkı'na giden kadın, bir süre sonra eve döndüğünde altın dolu poşeti unuttuğunu fark etti. Hemen parka dönüp oturduğu ve gezdiği yerleri kontrol eden Çiçek altınları bulamayınca polise başvurdu.

Polis tarafından yapılan araştırmada altınların temizlik işçisi Remziye Ç. tarafından alındığı belirlendi. Kadının adresi tespit edildi, altınlar evde bulundu. Sevinçli haberi alınca emniyete koşan Zekiye Çiçek altınlarına kavuştu. 1 çeyrek, 1 yarım, 1 tam altın ile 1.5 metrelik altın zincir, 1 yüzük, 11 çeyrek ve 1 yarım altından oluşan takı seti, 13 bileziği teslim alan Çiçek polise teşekkür etti. Parkta bulduğu altınları poli̇se tesli̇m etmek yeri̇ne evi̇ne götüren Remziye Ç. ise gözaltına alındı.

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