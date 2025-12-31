Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Hırsız, otomobilin arka camındaki yazı sayesinde yakalandı

        Hırsız, otomobilin arka camındaki yazı sayesinde yakalandı

        Şanlıurfa'da bir çok faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şahıs, otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2025 - 11:12 Güncelleme: 31.12.2025 - 11:12
        Otomobilin camındaki yazıyla yakalandı!
        Şanlıurfa’da bir çok faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen şahıs, otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde yakalandı.

        GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİ

        İHA'nın haberine göre jandarma ekipleri Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen çok sayıdaki faili meçhul hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisini otomobilinin arka camına yazdığı yazı sayesinde tespit etti.

        GÖZALTINA ALINDI

        Takibe alınan şahıs Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise hırsızlık yapmak için kullanılan çeşitli aletler ile hırsızlık malzemeleri ele geçirildi.

