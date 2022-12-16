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Haberler Gündem 3. Sayfa Hırsızların gözdesi "Hayalet gösterge" - Haberler
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3 dakikada çalıyorlar! Hırsızların gözdesi "Hayalet gösterge"

İstanbul’da hırsızların gözdesi, BMW marka otomobillerden başta ekran hayaleti olmak üzere diğer pahalı parçaları çalmak. Polis bu hırsızlık olaylarına yönelik 3 ayda düzenlediği operasyonlarda toplam 14 kişiyi yakaladı. Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde yaşanan hırsızlık olayının 3 dakikayı geçmediği görülüyor. Sigorta danışmanlık hizmet yetkilisi Halis Yücel, “Bize gelen başvurularda BMW’lerin pahalı parçalarınnın ve özellikle hayalet göstergelerin çalınması dikkat çekiyor. Bunların ikinci el piyasası 30 ile 100 bin lira arası değişiyor. Burada bir arz talep meselesi var” dedi

Hırsızların gözdesi
Hırsızların gözdesi "Hayalet gösterge"
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İstanbul’da otomobili komple çalıp parçalayarak satan şebekeler, son dönemde ‘butik’ hırsızlık, yani parça çalma yöntemini seçmeye başladı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre çaldıkları parçaların başında ise ikinci el piyasa fiyatı yüksek olan BMW marka araçların, hayalet göstergesi, NBT beyni ve NBT ekranı geliyor.

HIRSIZLAR KAMERADA

Artan bu hırsızlık olaylarına yönelik Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri özel ekip kurdu. Eylül ayından itibaren bu hırsızlık olaylarına yönelik de projeli bir çalışma başlatıldı.

Elde edilen güvenlik kamera kayıtlarında da bu tür hırsızlık olayları saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir araçla park halindeki BMV marka araca yanaşan hırsız, camı kısa sürede kırıp içeri giriyor ve aracın hayalet göstergesini kısa sürede çalıp çıkıyor.

9 KİŞİ YAKALANDI

Elde edilen görüntülerden yola çıkan polis, hırsızların kimliklerini belirledi. İki hafta arayla hırsızlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı. Bunlardan 7 kişi tutuklandı. Yapılan soruşturmada hırsızların çaldıkları malları satın alan 5 kişinin kimliği tespit edildi.

SATIN ALANLAR SERBEST KALDI

Soruşturma kapsamında çalıntı parça satın alan kişilere yönelik İstanbul Fatih, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Bağcılar ve Gaziantep’te tespit edilen 8 adrese operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonlarda toplam 1 milyon 500 lira değerindeki BMW araçlarına ait çalıntı, 9 adet hayalet göstergesi, 6 adet NBT beyni, 6 adet NBT ekranı, 8 adet Joystick ve 1 adet direksiyon ele geçirildi. Ele geçirilen parçalar müştekilere teslim edildi. İşlemlerin ardından adliyeye gönderilen 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

“ARZ TALEP MESELESİ”

Peki hırsızlar neden bu lüks aracın hayalet ekranını ve diğer parçalarını seçiyor. Sigorta danışmanlık hizmet yetkilisi Halis Yücel, kendilerine gelen başvurularda ekran hayalet hırsızlığının fazla yaşandığını belirterek “Araçlarda çalınan parça hırsızlığının başında BMW’lerin hayalet göstergesi geliyor. Bir de bazı lüks araçların farları çalınıyor. İstanbul’da en çok yaşanan iki olay bu. Hayalet göstergenin ikinci eli pahalı satılan bir parçadır. Piyasada bir arz talep meselesi var ki bu tür hırsızlıklar yaşanıyor.” dedi.

İKİNCİ EL PİYASASI BİLE PAHALI

Özellikle kaskosu olmayan araç sahiplerinin çalınan hayalet göstergesini ikinci el piyasasında almak zorunda olduğunu belirten Yücel “Bu parçanın marka ve modeline göre ikinci el fiyatı 30 ile 100 bin lira arası değişiyor. Orijinal fiyatı marka ve modele göre fiyat 80 binden 300 bine kadar değişiklik gösterebiliyor. Bu parçaların ikinci eli bu fiyatlara satıldığı için hırsızların da gözdesi bir durum. Kaskosu olmayan kişi, genelde ikinci el almayı tercih ediyor.” dedi.

SİGORTA BEDELİ YÜKSELİYOR

Bu tür hırsızlıklarda mağdur kişinin aracında bir sonraki kasko sigorta durumunda sigorta bedeli yükseldiğini belirten Yücel “Kaskolu olan araç. Sigortadan yetkili servisten hayalet göstergesini yaptırdığı zaman, bu aracın hasar durumu farklılaşıyor. Orijinal fiyatı yüksek rakam olduğu için bu hasar rakamı daha sonraki kasko durumunda sigorta fiyatının yükselmesine neden oluyor” dedi.

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