Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bahçelerden meyve-sebze çalındığına dair gelen ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, bahçelerde yapılan incelemenin ardından şüphelilerin 3 kişi olduğunu ve kimliklerini tespit etti. Takibe alınan şüpheliler, çaldıkları ürünleri Bursa merkezde bulanan semt pazarında satmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

PAKETLENMİŞ 8 TON SEBZE

DHA'da yer alan habere göre gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde ve depolarında yapılan aramada ise paketlenmiş halde bulunan 8 ton tarım ürünü ele geçirildi. Ürünler sahiplerine teslim edildi. Soruşturma sürüyor.