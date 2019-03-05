Olayla ilgili polis inceleme başlattı

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Olay, akşam saatlerinde İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binaya giren yüzleri maskeli kişi ya da kişiler 1. Katta bulunan daireye girmeye çalıştı. Girdikleri daire içerisinde bulunan eter kullanarak evde bulunan Kezban Ercan (81),ve Ayşe Soymaz (52)’ı etkisiz hale getirdi. Hırsızlık için girdikleri evde bulunan anne ve kızını bayılttıktan sonra boğarak öldürdü.
EŞİ KAPIYI AÇAMAYINCA KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ
İş yerinden çıktıktan sonra camiye gittiği öğrenilen Ayşe Soymaz’ın eşi İsmail Soymaz eve gelmeden önce telefonla evdekilere ulaşmaya çalıştı. Herhangi bir cevap alamayan İsmail Soymaz eve geldiğinde çaldığı kapı açılmayınca komşulardan yardım istedi. Komşularının yardımıyla girdiği evde İsmail Soymaz, eşi Ayşe Soymaz ve annesi Kezban Ercan’ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olayı polis ve sağlık ekiplerine bildiren İsmail Soymaz olay yerinde sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın hayatını kaybettiklerini belirledi.
OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ EVDE İNCELEME YAPTI
İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları incelemeler sonrası olay yeri inceleme ekipleri eve gelerek ev içerisinde inceleme yaptı. Yaptıkları incelemelerde Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın eter kullanılarak uyutulduğu ve sonradan boğularak öldüğünü belirledi.
CENAZELER ADLİ TIP MORGUNA KALDIRILDI
Yaşanan cinayetin ardından Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptıkları çalışmaların ardından Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Akşam saatlerine yaşanan cinayet sonrası olayı haber alan yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Mahalle sakinleri yaşanan olaya tepki gösterirken ‘İdam gelsin’ şeklinde slogan attı.
Yaşanan olayın zanlılarının madde bağımlısı olduklarını iddia eden Şükrü Özkaya, “ Bu geceki bu acı hepimizin acısı olarak algılayalım ki bu acıyı biz yaşadık. Benim yengem ve babaannem. Bu acı son acıları olsun. Bu bölgede bir genç kızımızı da öldürdüler. Bunu öldürenler de madde bağımlıları. Acımızı görüyorsunuz. Üniversitede okuyan yavrusu burada baygın bir halde. Eşi şuanda emniyette ifade veriyor. Biz ekmeğimizi hırsızlıkla kazanan bir toplum değiliz. Kimsenin namusunda ekmeğinde gözümüz olmaz. Bunların da bizim canımızda ve malımızda gözü olmasın.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı
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