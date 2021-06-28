EURO 2020 son 16 turunda Hırvatistan ile İspanya karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek. Yardımcılıkları ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
STAT: Parken
SAAT: 19.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
YAYIN: TRT 1
HIRVATİSTAN: Livakovic, Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Modric, Brozovic, Kovacic, Vlasic, Rebic, Petkovic
TEKNİK DİREKTÖR: Zlatko Dalic
İSPANYA: Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Gaya, Busquets, Koke, Pedri, Ferran Torres, Sarabia, Morata
TEKNİK DİREKTÖR: Luis Enrique
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