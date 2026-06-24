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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Hırvatistan Panama'yı tek golle geçti

        Hırvatistan Panama'yı tek golle geçti

        Hırvatistan, FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında karşılaştığı Panama'yı 1-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk 3 puanını aldı. İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan Panama ise Dünya Kupası'na veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 04:15 Güncelleme:
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        Hırvatistan Panama'yı tek golle geçti

        FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında Panama ile Hırvatistan karşılaştı. Kanada'nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gabonlu hakem Pierre Atcho yönetti.

        Maçın genelinde topla daha fazla oynayan ve daha çok pozisyon bulan takım Hırvatistan oldu. 54. dakikada Budimir'in attığı golle 1-0 öne geçen Hırvatlar, üstünlüğünü maçın son düdüğüne kadar koruyarak rakibi Panama karşısında 3 puana uzandı.

        İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan Panama Dünya Kupası'na veda etti. Gruptaki son maçlarda Hırvatistan ile Gana, Panama ile İngiltere karşılaşacak.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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