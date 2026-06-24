Hırvatistan Panama'yı tek golle geçti

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu 2. maçında Panama ile Hırvatistan karşılaştı. Kanada'nın Toronto kentindeki Toronto Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gabonlu hakem Pierre Atcho yönetti.

Maçın genelinde topla daha fazla oynayan ve daha çok pozisyon bulan takım Hırvatistan oldu. 54. dakikada Budimir'in attığı golle 1-0 öne geçen Hırvatlar, üstünlüğünü maçın son düdüğüne kadar koruyarak rakibi Panama karşısında 3 puana uzandı.

İkinci maçından da yenilgiyle ayrılan Panama Dünya Kupası'na veda etti. Gruptaki son maçlarda Hırvatistan ile Gana, Panama ile İngiltere karşılaşacak.

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