HABERTURK.COM



Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, beyaz eşya sektöründe talep patlaması yaşandığını söyledi. Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu ile Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen, gazetecilerle online sohbet toplantısında buluştu. Yılın ilk çeyreğinde sektörde özellikle gelişen ülkelerde güçlü bir geri dönüş görüldüğünü aktaran Bulgurlu ''Sadece Çin’de beyaz eşya pazarı ilk çeyrekte yüzde 56 büyüme kaydetti'' dedi. Hammadde fiyatlarının dolar bazında 2 kat yükseldiğine dikkat çeken Bulgurlu “O kadar çok talep var ki tedarikçiler bunu fırsata çevirdi. Böyle artış görmedim. Malzeme fiyatlarındaki yükselişin suni olduğunu düşünüyoruz. Kapasite yatırımları ve öne çekilen talebin azalmasıyla yılın sonuna doğru fiyatlarda gevşeme bekliyoruz. Bu da ürün fiyatlarına yansır” dedi.

Arçelik’in 9 ülkede 26 üretim tesisi bulunuyor.

'İPEKYOLU STRATEJİMİZDE KRİTİK ÖNEME SAHİP'

Geçen yıl Japonya merkezli Hitachi’nin beyaz eşya bölümünün yüzde 60 hissesini 300 milyon dolara satın alan Arçelik cirosunda 1 milyar dolarlık artış bekliyor. Arçelik Hitachi Home Appliance'ın, 1 Temmuz itibariyle Arçelik'in çatısı altında konsolide olduğunu belirten Bulgurlu, "Merkezi Tayland-Bangkok'ta bulunacak yeni şirket, dünyanın en büyük ev aletleri şirketlerinden biri olma yolculuğunda izlediğimiz İpek Yolu Stratejimizde kritik öneme sahip'' diye konuştu.

Hitachi ortaklığı ile Arçelik'in cirosunun yüzde 74'ünün yurt dışından sağlanacağını ifade eden Bulgurlu, bünyelerine katılan ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool'un Manisa'daki buzdolabı ve çamaşır makinesi tesislerinde de kapasitenin yüzde 20 artıracağını söyledi. Bulgurlu ''Arçelik Hitachi Home Appliance. 2 üretim 9 satış şirketi olmak üzere 11 grup şirketinin faaliyetini içeriyor. Ciromuza yılda 1 milyar dolar FAVÖK marjımıza da 75 milyon dolar katkı sağlayacak. Hitachi ile birlikte Arçelik ailesine 3 bin 800 yeni çalışan katıldı. Arçelik 9 ülkedeki 26 tesiste 40 bin kişiyi aşkın istihdama ulaştı. Bu yatırım ile orta sınıfın genişlediği hızla büyüyen Asya pazarında köklü bir oyuncuyla gücümüzü birleştirerek bölgedeki konumumuzu sağlamlaştırdık'' dedi.

'BÜYÜME İŞTAHIMIZ DEVAM EDİYOR'

Büyüme iştahlarının devam ettiğini vurgulayan Bulgurlu ''Sürekli her fırsatı değerlendirerek ilerliyoruz. Coğrafi olarak büyümeye devam ediyoruz. Son 5-6 yıllık satın alma ve ortaklık bunu gösteriyor. Organik olarak büyürken yeni satın almalar devam edecek” ifadesini kullandı.

Hitachi ve Whirlpool satın alma görüşmelerinin online olarak gerçekleştirildiğine dikkat çeken Bulgurlu, “İlişkiler aslında yüz yüze başladı. Ama satın alma süreci online gerçekleşti. Hiç görmediğiniz fabrikayı satın almak da kolay değildi” dedi.



Arçelik Finansman ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Polat Şen de süreci şöyle özetledi: “Sürekli toplantılar yaptık. Satın almadan önceki son 2 ay çok yoğun geçti. Özellikle Hitachi’nin kaliteli üretim ve marka hassasiyeti vardı. Adeta markayı pamuklara sararak yönetmemizi istediler. Onlardan daha fazla hassas olduğumuzu görünce süreç hızla ilerledi.”

'1 SAATTE TESLIMAT HARVARD’DA VAKA OLDU'

Pandemi dönemini sağlıklı bir şekilde atlattıklarını belirten Bulgurlu, bu dönemde tüketicilerin davranışlarının da değiştiğine dikkat çekti. Bulgurlu ''Evlerde geçen vakit arttığından biraz daha büyük buzdolabı, fırın talebi oldu. Hiç bulaşık makinesi satılmayan Hindistan’da bile bulaşık makinesi satışları yüksek seviyeye çıktı. E-ticarette çok hızlı bir dönüşüm yaşadık. Siparişleri bu dönemde internetten almaya başladık ve rekor hızda ürün teslim eder hale geldik. Örneğin; Mardin’in küçük bir ilçesinde kendi internet sitemizde bir buzdolabı alındığında bunu 1 saatte teslim edebiliyoruz. Bu projemiz Harvard Business School’da örnek vaka oldu.” dedi.

2020 yılında en başarılı finansal performanslarından birini sergilediklerini kaydeden Bulgurlu ''Konsolide ciromuz TL bazında bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 40.8 milyar TL olarak gerçekleşti. Euro bazında bir önceki yıla göre yüzde 1.2 artışla, 5 milyar Euro oldu." dedi. Bu yılın ilk çeyreğinde konsolide satışlarının bir önceki yıl aynı döneme göre TL bazında yüzde 67.2 artarak 12 milyar TL olduğunu aktaran Bulgurlu, Euro bazında yüzde 26.1 oranında artışla, 1.4 milyar Euro’luk ciro elde ettiklerini aktardı.