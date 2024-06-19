Hizbullah: İsrail'in kuzeyindeki askeri fabrika ve karargahı vurduk

Hizbullah Hareketinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, savaşçıların, Sasa yerleşim birimindeki Balasan askeri sanayi fabrikasını Felek füzeleriyle vurduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre; Hareket, Beyt Hilel kışlasındaki Sehl tabur komutanlığı karargahının da Katyuşa füzeleriyle hedef alındığını ifade etti.

Hizbullah, söz konusu 2 saldırının, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde bulunan Sur kentindeki El Burgaliye kasabasına yönelik tekrarlanan saldırılarına tepki olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA da İsrail savaş uçaklarının salı günü Lübnan'ın sahil kenti Sur'un kuzeyindeki El Burgaliye beldesine 3 kez saldırdığını ve bir aracın hedef alındığı saldırıda 8 kişinin yaralandığını bildirmişti.

REKLAM Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen Lübnan merkezli El-Meyadin televizyonu da saldırıda bir kişinin öldüğünü aktarmıştı. MAVİ HAT'TA GERGİNLİK İsrail ile Lübnan arasında bulunan ve "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerilim tırmanıyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, "Lübnan'daki Hizbullah'ın 7 Ekim'den bu yana İsrail'e yönelik 5 binden fazla roket, tanksavar mermisi ve İHA ateşlediğini" bildirmişti. Hagari, "Hizbullah'ın artan saldırıları bizi daha geniş bir tırmanışın eşiğine getiriyor. Bu, Lübnan ve bölge için yıkıcı sonuçlar doğurabilecek bir tırmanış." ifadesini kullanmıştı.