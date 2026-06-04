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        Haberler Dünya Hizbullah: Müzakereler utanç verici | Dış Haberler

        Hizbullah Genel Sekreteri: Müzakereler utanç verici

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakerelere ilişkin açıklamasında, "Lübnan adına yürütülen anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici doğrudan müzakerelerin sonucu, Lübnan halkının geniş kesimleri tarafından bütünüyle ve kesin olarak reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 18:13 Güncelleme:
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        Hizbullah: Müzakereler utanç verici

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yürütülen doğrudan müzakereleri "utanç verici" olarak nitelendirerek İsrail, Lübnan topraklarından çekilene kadar savaşmaya devam edeceklerini söyleyerek ateşkesi reddetti.

        Kasım, eski İran lideri İmam Ruhullah Humeyni'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Lübnan ile İsrail arasında yürütülen görüşmelere ve "şartlı" ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        ABD'de gerçekleştirilen doğrudan müzakerelerle ilgili Kasım, "Lübnan adına yürütülen anlamsız, aşağılayıcı ve utanç verici doğrudan müzakerelerin sonucu, Lübnan halkının geniş kesimleri tarafından bütünüyle ve kesin olarak reddedilmektedir." ifadelerini kullandı.

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        Silahların sadece devlet tekelinde toplanması taleplerine karşı çıkan Kasım, bunun İsrail'in savaşta elde edemediği hedeflere siyasi yollarla ulaşması anlamına geleceğini savundu.

        Lübnan ile İsrail arasında varılan "şartlı ateşkes" anlaşmasına ilişkin Kasım, İsrail'in saldırılarının sürdüğü bir ortamda Hizbullah'ın ateşkese uyması ve güçlerini güneyden çekmesinin "teslimiyet ve yenilgi" anlamına geleceğini belirterek, bunun "imkansız olduğunu" söyledi.

        "Direniş göstermeyeceğimiz söylemedik"

        Kasım, "Hiç kimseye saldırılara karşı direniş göstermeyeceğimiz ve saldırılara yanıt vermeyeceğimiz yönünde bir taahhütte bulunmadık." diyerek, İsrail saldırılarının sürmesi halinde tüm imkanlarla karşılık vereceklerini ifade etti.

        "Köylerimiz güvenli olmadığı, bombalandığı ve yıkıldığı, halkımız öldürüldüğü sürece İsrail'deki yerleşim birimleri de güvenli olmayacaktır." diyen Kasım, İsrail'i Lübnan'dan çıkarana kadar savaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

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        Kasım, anlaşma için taleplerini; "İsrail'in hava, kara ve denizden gerçekleştirdiği tüm saldırıları durdurması, topraklarından çekilmesi, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyine konuşlanması, esirlerin serbest bırakılması, yerinden edilenlerin köylerine dönmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması" şeklinde sıraladı.

        Hizbullah'ın varlığı ile İsrail'in saldırıları ve işgalinin sona erdirilmesi arasında herhangi bir bağlantı kurulmasını kabul etmediklerini vurgulayan Kasım, Lübnan yönetimine doğrudan müzakerelerden vazgeçme çağrısında bulundu.

        ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

        *Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/Handout - AA, temsilidir

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