Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Hizbullah'tan İsrail ile müzakereleri reddetme çağrısı | Dış Haberler

        Hizbullah'tan İsrail ile müzakereleri reddetme çağrısı

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, Lübnan hükümetine İsrail ile doğrudan müzakereleri "iptal etme" çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 21:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hizbullah'tan İsrail ile müzakereleri reddetme çağrısı

        Kasım, canlı yayında yaptığı açıklamada, sözlerine Hristiyanların dini bayramını tebrik ederek başladı.

        Hizbullah Lideri Kasım, "Lübnan, Büyük İsrail projesinin hedefi konumunda ve biz ülkemizin egemenliğine inanıyoruz. Kimse bize nasıl yönetileceğimizi dayatamaz." dedi.

        "Lübnan ordusu, kendisinden istenen şeyi, yani halkla savaşmayı yerine getirmeyecektir." diyen Kasım, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı baskı altına alarak İsrail'in isteklerini yerine getirmek için bir araç olarak kullanılmasının gerekçesi olamayacağını savundu.

        Kasım, "İsrail'in hedefleri açık; 'Büyük İsrail' projesini gerçekleştirmek için Lübnan'ın gücünü ve direnişi yok etmek. İsrail, Lübnan'a saldırmak için kapsamlı bir plan hazırladı." ifadesini kullandı.

        ABD-İsrail saldırılarına direndiklerini söyleyen Kasım, "Diplomasi bir arpa boyu yol alamadı ve İsrail, Lübnan'a yönelik saldırılarını ABD'nin desteğiyle sürdürdü. Bu düşmanın hiçbir insani, ahlaki yanı yok." diye konuştu.

        Kasım, "Teslim olmayacağız. Saldırılara karşı koyacağız ve Lübnanlı yetkililerle işbirliği yapacağız." şeklinde konuştu.

        Kasım 2024'te varılan ateşkes anlaşmasının uygulanması gerektiğine işaret eden Kasım, "Saldırılar durmalı, İsrail geri çekilmeli, tutsaklar serbest bırakılmalı ve yeninden inşa başlamalı. Egemenliğe ulaşmanın ve Lübnan'ı kurtarmanın yolu, ateşkes anlaşmasının şartlarını uygulamaktan geçer." ifadelerini kullandı.

        "İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz"

        Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, Lübnan hükümetine ABD-İsrail'in isteklerine boyun eğmeme çağrısı yaptı.

        Kasım, "İsrail ile doğrudan müzakereleri reddediyoruz, bunlar sonuçsuz kalacaktır ve Lübnan'ın iç uzlaşmasını gerektirmektedir. Hükümete tarihi bir tavır alma ve müzakereleri iptal etme çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

        İsrail ile doğrudan müzakerelerin Lübnan'ı güçsüzleştireceğini savunan Kasım, "İsrail açıkça müzakerelerin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve kendisiyle barış için olduğunu belirtiyor. Gelin birlikte saldırılara karşı koyalım, sonra geleceği tartışabiliriz."ifadelerini kullandı.

        Kasım, "Mevcut savaş, İsrail'in kuzeyinin güvenliğini sağlamak için değil, Lübnan'ı yok etmek için veriliyor. İsrail-ABD düşmanı bize saldırdığı için savaşıyoruz." dedi.

        Kasım, İsrail'in Kasım 2024'teri ateşkes anlaşmasının hiçbir maddesini uygulamadığını belirterek, İsrail ordusunun yalnızca Hizbullah'ı değil tüm Lübnan'ı hedef aldığını söyledi.

        Ateşkes için İran ile işbirliği çağrısı

        İran ile dayanışmaya işaret eden Kasım, "Düşman İsrail'e karşı başkalarıyla ortak bir duruş sergiliyoruz ve bu onurlu bir duruştur." ifadesini kullandı.

        Kasım, "büyük fedakarlıklarla zafer kazandıklarını" belirterek, İsrail'e saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

        ABD ve İsrail'in Lübnan'da ordu ile Hizbullah arasında anlaşmazlık çıkarmak istediğini söyleyen Kasım, "Lübnan hükümeti, direnişçileri suçlu ilan etme kararından vazgeçmelidir; bu kararda ısrar etmek her şeyi altüst eder." şeklinde konuştu.

        Hizbullah Genel Sekreteri Kasım, hükümete İsrail ile ateşkes için İran ile işbirliği yapma çağrısı yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması; 17 şüpheli adliyeye sevk edildi

         İSTANBUL'da 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında Beşiktaş'ta restoran ve eğlence mekanı olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?