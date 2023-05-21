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‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

‘Hızlı ve Öfkeli 10’ (Fast X) filminin gösterime girdiği hafta, 2001’den bu yana devam eden serinin önceki 10 filmini Boxoffice Türkiye’deki verileri temel alarak bilet satışlarına göre sıraladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

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  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    10 - Daha Hızlı Daha Öfkeli (2003)
    (2 Fast 2 Furious)

    İkinci filmin, Vin Diesel’in yokluğunda Brian O’Conner (Paul Walker) karakterinin solo serüveni olarak tasarlandığını söylemek mümkün. Polis teşkilatından ayrılan Brian, arkadaşı Roman Pierce (Tyrese Gibson) ile birlikte uyuşturucu patronu Carter Verone’nin (Cole Hauser) çetesine girer. Amaçları devlet ve FBI adına köstebeklik yapmaktır… Yapımcı Neal H. Moritz’in ilk ısmarladığı senaryoda Vin Diesel de vardır. Kendisine 25 milyon dolar gibi hayli yüksek bir ücret teklif edilir ama Diesel, senaryoyu ilk filme göre zayıf bulur ve ‘The Chronicles of Riddick’te oynamaya karar verir. John Singleton’ın yönettiği film, Diesel’in yokluğuna rağmen 2003 yılının en çok hasılat getiren 17’nci filmi olur.
    Toplam bilet sayısı: 178.006
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    9 - Hızlı ve Öfkeli (2001)
    (The Fast and the Furious)

    Los Angeles Polis Teşkilatı’nda çalışan Brian O’Conner (Paul Walker), araç hırsızlığı olaylarını araştırmak üzere yasa dışı sokak yarışları düzenleyen çetelerin arasına gizli bir kimlikle sızmak için harekete geçer. Önde gelen sokak yarışçılarından biri olan Dominic Torretto’nun (Vin Diesel) kız kardeşi Mia ile flört etmesi, onun için kötü başlangıç olur. Tek çaresi sokak yarışçısı olarak Torretto’ya meydan okumasıdır… Vibe Dergisi’nde yayımlanan bir yazıdan esinlenen ilk filmin senaryosunu Gary Scott Thompson, Erik Bergquist ve David Ayer yazar. Rob Cohen’in yönettiği ‘Hızlı ve Öfkeli’nin hedefi, sokak yarışçılarının alt kültürü üzerinden gelişen eski usul bir aksiyon filmidir. Eleştirmenler hikâyeyi çok beğenmese de özellikle yarış sahnelerini överler. Ama gişelerde gösterdiği başarının ardından yapımcıları hiç vakit kaybetmeden ikinci film üzerine çalışmaya başlarlar.
    Toplam bilet sayısı: 179.788
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    8 - Hızlı ve Öfkeli 3: Tokyo Yarışı (2006)
    (The Fast and the Furious: Tokyo Drift)

    Sorunlu lise öğrencisi Sean Boswell (Lucas Black) sokak yarışı sırasında işlediği suçlar nedeniyle ailesi tarafından babasının yanına Tokyo’ya gönderilir. Fakat Sean orada da sokak yarışçılarının dünyasına girmekte ve başını belaya sokmakta gecikmez… Yapımcıların, isteyen tüm adaylara açık olarak gerçekleştirdiği görüşmelerin sonucunda seçtiği senaryo yazarı Chris Morgan’ın ilk niyeti, Dominic Torretto’nun yer aldığı bir Tokyo hikâyesidir. Ama önceki iki filmden bağımsız, liseli öğrencilerle ilgili bir yarış filmi yazması istenir. Justin Lin’in seride yönettiği ilk film olan ‘Tokyo Yarışı’, test gösterilerinde çok iyi sonuç almayınca yapımcılar kısa süreli bir rol için Vin Diesel ile anlaşmaya karar verirler. Diesel teklifi, ‘The Chronicles of Riddick’ filminin devam haklarının kendisine verilmesi şartıyla kabul eder. Tokyo caddelerinde çekim izni alamayan ekip, birçok sahneyi kibar Japon polisinin ilk 10 dakika müdahale etmemesi sayesinde çekebilir. Her seferinde yapımcıların ayarladığı bir kişi, filmin yönetmeni olduğunu söyleyerek tutuklanır ve geceyi karakolda geçirir. Yönetmen Justin Lin ise uzun süre bu durumdan habersiz olarak çalışır.
    Toplam bilet sayısı: 231.604
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    7 - Hızlı ve Öfkeli 4 (2009)
    (Fast & Furious)

    FBI ajanı Brian O’Conner (Paul Walker) ve Dominic Toretto (Vin Diesel), Toretto’nun bir kazada ölen sevgilisi Letty Ortiz’in (Michelle Rodriguez) intikamını almak ve uyuşturucu baronu Artor Braga’yı (John Ortiz) suçüstü yakalamak için iş birliği yaparlar. Üçüncü filmde olduğu gibi yine Chris Morgan tarafından yazılan ve Justin Lin tarafından yönetilen filmde, serinin sonraki halkalarında karşımıza sürekli çıkacak hikâye formatı kullanılır: Ekip zor ve tehlikeli bir operasyon için bir araya gelir. Vin Diesel’in yapımcılar arasında yer aldığı bu ilk film, gişelerde gösterdiği büyük başarıyla serinin geleceğini belirlemiş olur.  
    Toplam bilet sayısı: 379.827
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    6 - Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu (2011)
    (Fast Five)

    ABD'den Rio'nun yoksul mahallelerine sığınan kahramanlarımız dahil oldukları bir iş nedeniyle şehrin en belalı adamının hedefi haline geliyorlar. Ama av konumunda kalmaktansa, çılgın bir planla, karşı saldırıya geçmeye karar veriyorlar. “Hızlı ve Öfkeli 5”, ekibin toplanması, plan ve hazırlık dönemleriyle soygun filmlerinin şemasını takip ediyor. Polis dahil tüm Rio'yu kontrol eden mafya patronu, bir diktatör gibi çiziliyor. Kahramanlarımız ise yerel halk desteğiyle harekete geçen Amerikalı kovboylara benziyor. Rio'nun yoksul bölgelerinin tekinsiz atmosferini, inişli çıkışlı dar sokaklarını, çatılarını filmin öyküsüne çok iyi yerleştiren yönetmen Justin Lin, aksiyon konusunda seyirciye beklediğini fazlasıyla veriyor. Finale doğru, film Rio'nun geniş caddelerine açıldıkça, çatışma, patlama ve kovalamaca sahneleri de zirveye çıkıyor. Sonuç olarak serinin beşinci filmi, güzel kızları, hızlı otomobilleri, esprili diyalogları, “cool” erkekleriyle bol miktarda adrenalin içeren bir aksiyon sineması örneği.
    Toplam bilet sayısı: 665.624
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    5 - Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi (2021)
    (F9: The Fast Saga)

    Dominic Torretto, oğlu Brian ve Letty ile birlikte beladan uzak bir hayat sürmek ister. Ama siberterörist Cipher (Charlize Theron), Torretto’nun yıllardır görüşmediği kardeşi Jacob (John Cena) ile birlikte dünyayı yok edecek yeni bir silah programı hazırlar. Torretto hem geçmişinden gelen sorunlara karşı mücadele edebilmek hem dünyayı kurtarmak için ekibini yeniden toplamak zorunda kalır. Justin Lin’in ‘Hızlı ve Öfkeli 6’dan (2013) sonra yeniden yönetmenliği devraldığı filmin bir başka özelliği, ‘Tokyo Yarışı’ (2006) ile ekibe dahil olan Chris Morgan’ın senaryo ekibinde görev almadığı ilk proje olmasıdır. Pandeminin etkilerinin henüz tam olarak silinmediği bir dönemde gösterime giren film, Londra, Edinburgh, Tiflis, Los Angeles ve Tayland’da çekilir.
    Toplam bilet sayısı: 959.767
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    4 - Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw (2019)
    (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw)

    Serideki ilk karşılaşmalarından itibaren aralarında “ters elektrik” vardı. Luke Hobbs (Dwayne Johnson) Amerikalı bir yasa adamı, Deckard Shaw (Jason Statham) ise yasa dışı yollardan geçimini sağlayan bir İngiliz'di. Asıl sorun ise birbirlerine benzemeleriydi... Serinin yazarı Chris Morgan, ikisinin arasındaki “Kim daha sert erkek?” rekabetinden, sürekli birbirlerine horozlanmalarından eğlenceli, komik sahneler çıkarmasını bildi. Kendi adlarını taşıyan filmde, laboratuvarda geliştirdikleri bir virüsle öncelikle ‘zayıfları’ yok etmek, dünya nüfusunu azaltmak isteyen Etheon şirketine karşı mücadele ediyorlar. Şirketin asıl hedefi “insanın evrimsel değişimi”ni hızlandırmak, insanı makineyle birleştirmek… CIA tarafından zorla bir araya getirilen Hobbs ile Shaw'un görevi ise virüsün onların eline geçmesini engellemek ve dünyayı kurtarmak...
    Toplam bilet sayısı: 1.446.121
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    3 - Hızlı ve Öfkeli 6 (2013)
    (Fast & Furious 6)

    Senaryo yazarları, Rio’da yaptıkları büyük vurgunun ardından zengin olan ekibi yeniden bir araya getirebilmek için sahneye James Bond filmlerindeki gibi dünyayı tehdit eden tehlikeli bir suçlu (Luke Evans) çıkarıyorlar. Devlet adına çalışan Luke Hobbs (Dwayne Johnson) da onu yakalamak için bizimkilerin kapısını çalıyor. Torretto’nun (Vin Diesel) bir başka amacı da öldü sandığı Letty’yi (Michelle Rodriguez) bulmak… Paul Walker’ın oynadığı filmde Moskova’daki ilk raundu kötüler kazanırken, Londra’da eşitlik bozulmuyor. İspanya’daki son 2 rauntta ise karşılaşmanın sonucu belli oluyor... İşin aksiyon cephesine bakarsak, tanklı otoban takibi ve finaldeki uçaklı, otomobilli sahne öne çıkıyor. Serinin daha önceki 3 filmini yöneten Justin Lin, aksiyon ve dövüş sahnelerini, çoğunlukla hızlı kurgulanmış yakın planlarla çekiyor.
    Toplam bilet sayısı: 1.180.105
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    2 - Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)
    (The Fate of the Furious)

    Dom (Vin Diesel), Hobbs (Dwayne Johnson) ve arkadaşları, bu kez, Charlize Theron’un canlandırdığı gizemli Cipher’in nükleer başlıklı füzelere sahip olmasını engellemeye çalışıyor. Ama asıl mesele, Dom’un beklenmedik bir hamleyle Cipher’ın yanında yer alması... Önceki filmlerde olduğu gibi, her şey arkadaşların büyük bir aileye dönüşmesiyle ilgili. ‘Hızlı ve Öfkeli 8’ siber terörizm korkusunun ağır bastığı bir film. Hacker’lar bilgisayarlarının başında dünyanın her yerine hâkimler. Sözgelimi, belirli bir bölgedeki otomobilleri otomatik sürücü moduna geçirip tehlikeli bir silaha dönüştürebiliyorlar. Böylelikle New York caddelerinde kaotik bir trafik terörü yaşanıyor. Çaresiz sürücülerin otomobillerine müdahale edemediği, insandaki makine korkusunu tetikleyen bir sahne bu... Öyle ki, yapımcıların “sürücüsüz otomobil” teknolojilerine karşı çıkmak adına bu sahneyi filme koyduklarını düşünmek dahi mümkün. Seride ilk kez yönetmen koltuğuna oturan F. Gary Gray, aksiyon sahnelerinin hakkını veriyor ve kurgu su gibi akıp gidiyor...
    Toplam bilet sayısı: 2.656.286
  • ‘Hızlı ve Öfkeli’ filmleri gişede nasıl sıralandı?

    1 - Hızlı ve Öfkeli 7 (2015)
    (Furious 7)

    Bir önceki filmde olduğu gibi kahramanlarımız yine dünyayı kötülerden kurtarmaya çalışıyor; Kurt Russell’ın oynadığı gizli ajan karakterinin teklifiyle devlete dışarıdan hizmet veren bağımsız bir ekibe dönüşüyorlar. Amaçları Tanrı’nın Gözü adlı yazılımı ele geçirip, Jason Statham’ın canlandırdığı intikam peşindeki kötü adamı yakalamak... Aksiyon sahneleri arasında öncelikle Abu Dabi’de otomobilin gökdelenden gökdelene uçtuğu çekimler öne çıkıyor. Yedinci filmdeki otomobil sahnelerinin ortak teması yarış değil, havada uçuş. Sözgelimi, otomobiller uçaktan serbest düşüşe geçiyor; Dominic (Vin Diesel) otomobilini uçuruma doğru sürüyor vb... Deniz kenarında geçen final sahnesi, çekimler sürerken hayatını kaybeden Paul Walker’a ağıt gibi düzenlenen hüzünlü bir elveda niteliğinde. Yönetmen ise daha önce serinin dört filmine imza atan Justin Lin’den bayrağı devralan James Van…
    Toplam bilet sayısı: 2.961.089

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