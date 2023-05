2 - Hızlı ve Öfkeli 8 (2017)

(The Fate of the Furious)



Dom (Vin Diesel), Hobbs (Dwayne Johnson) ve arkadaşları, bu kez, Charlize Theron’un canlandırdığı gizemli Cipher’in nükleer başlıklı füzelere sahip olmasını engellemeye çalışıyor. Ama asıl mesele, Dom’un beklenmedik bir hamleyle Cipher’ın yanında yer alması... Önceki filmlerde olduğu gibi, her şey arkadaşların büyük bir aileye dönüşmesiyle ilgili. ‘Hızlı ve Öfkeli 8’ siber terörizm korkusunun ağır bastığı bir film. Hacker’lar bilgisayarlarının başında dünyanın her yerine hâkimler. Sözgelimi, belirli bir bölgedeki otomobilleri otomatik sürücü moduna geçirip tehlikeli bir silaha dönüştürebiliyorlar. Böylelikle New York caddelerinde kaotik bir trafik terörü yaşanıyor. Çaresiz sürücülerin otomobillerine müdahale edemediği, insandaki makine korkusunu tetikleyen bir sahne bu... Öyle ki, yapımcıların “sürücüsüz otomobil” teknolojilerine karşı çıkmak adına bu sahneyi filme koyduklarını düşünmek dahi mümkün. Seride ilk kez yönetmen koltuğuna oturan F. Gary Gray, aksiyon sahnelerinin hakkını veriyor ve kurgu su gibi akıp gidiyor...

Toplam bilet sayısı: 2.656.286