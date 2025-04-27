HMGS soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ilk HMGS oturumuna katılım sağlayan adaylar, 155 dakika içinde 120 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından 2025 HMGS /1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Peki, 2025 HMGS /1 sınav soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile 2025 HMGS soruları ve cevapları PDF görüntüle...