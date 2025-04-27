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        Haberler Bilgi Gündem HMGS SORULARI VE CEVAPLARI PDF TIKLA GÖRÜNTÜLE EKRANI | 2025 HMGS/1 sınav soruları ve cevapları nasıl ve nereden görüntülenir?

        HMGS soruları ve cevapları erişime açıldı! 2025 HMGS/1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüle

        Yılın ilk Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler soru kitapçığı ve cevap anahtarı için ÖSYM'ye çevrildi. HMGS sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak sorularına yanıt aranırken beklenen açıklama geldi. 2025 HMGS/1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. İşte ÖSYM AİS ile 2025 HMGS soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2025 - 14:13 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:31
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        HMGS soruları ve cevapları için araştırmalar hız kazandı. Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. ÖSYM tarafından düzenlenen yılın ilk HMGS oturumuna katılım sağlayan adaylar, 155 dakika içinde 120 soruya cevap verdi. Sınavın sona ermesinin ardından 2025 HMGS /1 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. Peki, 2025 HMGS /1 sınav soruları ve cevap anahtarları nasıl görüntülenir? İşte ÖSYM ile 2025 HMGS soruları ve cevapları PDF görüntüle...

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        HMGS/1 SINAVI TAMAMLANDI!

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen alet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) tamamlandı.

        5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı.

        Saat 10.15'te başlayan sınavda, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Adaylara 120 soru için 155 dakika cevaplama süresi verildi.

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        HMGS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) temel soru kitapçığını ve cevap anahtarını yayımladı.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''27 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

        Sınava başvuran adaylar, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 13.55'ten itibaren Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.''

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        HMGS/1 SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        Adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

        Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 7 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        HMGS SORULARI VE CEVAPLARI PDF GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM sınav takvimine göre HMGS/1 sonuçları, 22 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

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        HMGS/1 SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

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