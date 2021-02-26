Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hocalı mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "29 yıl önce Hocalı'da hunharca katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan mesajda "26 Şubat 1992" başlığıyla "Yıllar geçse de acısını unutmayacağımız, hüznünü tekrar tekrar yaşayacağımız, Hocalı katliamının 29. yıldönümünde; kadın, çocuk, yaşlı ayırt edilmeksizin acımasızca katledilen 613 Azerbaycanlı kardeşimizi rahmetle yad ediyor, dost ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Tek millet, iki devletiz. Türkiye olarak haklı mücadelesinde Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 26, 2021

ÖMER ÇELİK: MAZLUMLARI ASLA UNUTMAYACAĞIZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Ermeni işgalciler 29 yıl önce Hocalı'da yeryüzünün en vahşi katliamlarından birini gerçekleştirirdiler. 613 Azerbaycanlı kardeşimiz şehit oldu. Bu mazlumları asla unutmayacağız. Allah rahmet eylesin. Ebediyyen can Azerbaycan’la birlikteyiz" ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) February 26, 2021