Hogwarts'tan mezun olanlar buraya! Harry Potter sevenlerin severek izleyeceği sizi büyülü evrenlere götürecek film önerileri!
Yeni Harry Potter dizisinin yayınlanan ilk fragmanı tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, büyücülük evrenine duyulan özlem yeniden alevlendi. Dizi heyecanını beklerken benzer bir atmosfer arayanlar için büyü, dostluk ve macera dolu en iyi fantastik filmleri derledik. İşte detaylar...
Yıllar sonra gelen Harry Potter dizisi fragmanı fantastik dünyaların kapılarını yeniden araladı. Dizi ekranlara gelene kadar bu heyecanı canlı tutmak isteyenler için, Hogwarts ruhunu yaşatan güçlü alternatifleri bir araya getirdik. Detaylar haberimizin devamında...
HARRY POTTER SEVENLER İÇİN YENİ FANTASTİK DÜNYALAR
Yıllardır büyük bir merakla beklenen Harry Potter dizisinin ilk fragmanı nihayet izleyiciyle buluştu ve tüm dünyada tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. Yeni oyuncu kadrosu, güncellenen görsel efektleri ve ekranlara getireceği yepyeni detaylarla şimdiden sosyal medyayı kasıp kavuran dizi, büyücülük evrenine olan özlemimizin hiç azalmadığını bir kez daha kanıtladı.
Dizinin bölümlerine kavuşmamıza daha vakit varken, bu sihirli atmosferi yaşamaya devam etmek isteyenler için sinema dünyası zengin seçenekler sunuyor. Büyücülük dünyasının kapılarını aralayan Harry Potter film serisi, yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor.
Ancak Hogwarts’tan mezun olanlar için keşfedilecek daha pek çok evren var. Aynı duyguyu yaşatan, benzer temalara sahip ve izleyiciyi gerçeklikten koparıp başka diyarlara götüren yapımlar dikkat çekiyor.
AYNI EVRENDE YENİ BİR YOLCULUK
Harry Potter evrenine veda edemeyenler için en güçlü alternatiflerden biri Fantastik Canavarlar serisi. Hikaye, Hogwarts’tan yıllar öncesine uzanarak büyücülük dünyasının daha karanlık ve karmaşık yönlerini gözler önüne seriyor. Farklı ülkeler, yeni büyü kuralları ve tanıdık isimlerle kurulan bağ, nostalji hissini canlı tutuyor.
GİZEMLİ ÇOCUKLAR VE FARKLI YETENEKLER
Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları, dış dünyadan saklanan ve özel güçlere sahip çocukların hikayesini merkezine alıyor. Tıpkı Hogwarts gibi güvenli bir alan sunan bu dünya, Tim Burton’ın gotik estetiğiyle birleşince ortaya görsel açıdan oldukça etkileyici bir deneyim çıkıyor.
MODERN DÜNYADA MİTOLOJİ
Percy Jackson ve Olimposlular, Yunan mitolojisini günümüz dünyasına taşıyarak genç kahramanların maceralarını anlatıyor. Özel güçlerini yeni keşfeden karakterlerin bir araya gelmesi ve kaderlerini kabullenmeleri, Harry Potter’daki “seçilmiş kişi” temasını hatırlatıyor.
MASALSI VE EPİK DİYARLAR
Narnia Günlükleri serisi, sıradan bir dolabın ardında saklı büyülü bir evrenle izleyiciyi karşılıyor. Konuşan hayvanlar, güçlü krallıklar ve iyilik-kötülük dengesi, klasik fantastik hikaye arayanlar için muazzam bir seçenek sunuyor.
ROMANTİK VE MACERACI BİR FANTASTİK DÜNYA
Stardust, daha masalsı ve romantik bir anlatımla öne çıkıyor. Cadılar, korsanlar ve büyülü krallıklar arasında geçen hikaye, fantastik türü farklı bir tonda deneyimlemek isteyenlere hitap ediyor.
EFSANEVİ BİR DESTAN
Yüzüklerin Efendisi serisi, fantastik sinemanın zirvesi olarak kabul ediliyor. Orta Dünya’da geçen bu epik hikaye; dostluk, cesaret ve karanlığa karşı verilen mücadeleyi unutulmaz bir şekilde ekrana taşıyor. Eğer daha büyük ölçekli ve derinlikli bir evren arıyorsanız, bu seri kaçırılmaması gereken bir başyapıt.
Görsel kaynak: IMDb