Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hogwarts'tan mezun olanlar buraya! Harry Potter sevenlerin severek izleyeceği sizi büyülü evrenlere götürecek film önerileri!

        Yeni Harry Potter dizisinin yayınlanan ilk fragmanı tüm dünyada büyük yankı uyandırırken, büyücülük evrenine duyulan özlem yeniden alevlendi. Dizi heyecanını beklerken benzer bir atmosfer arayanlar için büyü, dostluk ve macera dolu en iyi fantastik filmleri derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2026 - 08:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yıllar sonra gelen Harry Potter dizisi fragmanı fantastik dünyaların kapılarını yeniden araladı. Dizi ekranlara gelene kadar bu heyecanı canlı tutmak isteyenler için, Hogwarts ruhunu yaşatan güçlü alternatifleri bir araya getirdik. Detaylar haberimizin devamında...

        2

        HARRY POTTER SEVENLER İÇİN YENİ FANTASTİK DÜNYALAR

        Yıllardır büyük bir merakla beklenen Harry Potter dizisinin ilk fragmanı nihayet izleyiciyle buluştu ve tüm dünyada tam anlamıyla deprem etkisi yarattı. Yeni oyuncu kadrosu, güncellenen görsel efektleri ve ekranlara getireceği yepyeni detaylarla şimdiden sosyal medyayı kasıp kavuran dizi, büyücülük evrenine olan özlemimizin hiç azalmadığını bir kez daha kanıtladı.

        3

        Dizinin bölümlerine kavuşmamıza daha vakit varken, bu sihirli atmosferi yaşamaya devam etmek isteyenler için sinema dünyası zengin seçenekler sunuyor. Büyücülük dünyasının kapılarını aralayan Harry Potter film serisi, yıllar geçse de etkisini kaybetmiyor.

        4

        Ancak Hogwarts’tan mezun olanlar için keşfedilecek daha pek çok evren var. Aynı duyguyu yaşatan, benzer temalara sahip ve izleyiciyi gerçeklikten koparıp başka diyarlara götüren yapımlar dikkat çekiyor.

        5

        AYNI EVRENDE YENİ BİR YOLCULUK

        Harry Potter evrenine veda edemeyenler için en güçlü alternatiflerden biri Fantastik Canavarlar serisi. Hikaye, Hogwarts’tan yıllar öncesine uzanarak büyücülük dünyasının daha karanlık ve karmaşık yönlerini gözler önüne seriyor. Farklı ülkeler, yeni büyü kuralları ve tanıdık isimlerle kurulan bağ, nostalji hissini canlı tutuyor.

        6

        GİZEMLİ ÇOCUKLAR VE FARKLI YETENEKLER

        Bayan Peregrine'in Tuhaf Çocukları, dış dünyadan saklanan ve özel güçlere sahip çocukların hikayesini merkezine alıyor. Tıpkı Hogwarts gibi güvenli bir alan sunan bu dünya, Tim Burton’ın gotik estetiğiyle birleşince ortaya görsel açıdan oldukça etkileyici bir deneyim çıkıyor.

        7

        MODERN DÜNYADA MİTOLOJİ

        Percy Jackson ve Olimposlular, Yunan mitolojisini günümüz dünyasına taşıyarak genç kahramanların maceralarını anlatıyor. Özel güçlerini yeni keşfeden karakterlerin bir araya gelmesi ve kaderlerini kabullenmeleri, Harry Potter’daki “seçilmiş kişi” temasını hatırlatıyor.

        8

        MASALSI VE EPİK DİYARLAR

        Narnia Günlükleri serisi, sıradan bir dolabın ardında saklı büyülü bir evrenle izleyiciyi karşılıyor. Konuşan hayvanlar, güçlü krallıklar ve iyilik-kötülük dengesi, klasik fantastik hikaye arayanlar için muazzam bir seçenek sunuyor.

        9

        ROMANTİK VE MACERACI BİR FANTASTİK DÜNYA

        Stardust, daha masalsı ve romantik bir anlatımla öne çıkıyor. Cadılar, korsanlar ve büyülü krallıklar arasında geçen hikaye, fantastik türü farklı bir tonda deneyimlemek isteyenlere hitap ediyor.

        10

        EFSANEVİ BİR DESTAN

        Yüzüklerin Efendisi serisi, fantastik sinemanın zirvesi olarak kabul ediliyor. Orta Dünya’da geçen bu epik hikaye; dostluk, cesaret ve karanlığa karşı verilen mücadeleyi unutulmaz bir şekilde ekrana taşıyor. Eğer daha büyük ölçekli ve derinlikli bir evren arıyorsanız, bu seri kaçırılmaması gereken bir başyapıt.

        Görsel kaynak: IMDb

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Trump: İran Hürmüz Boğazı'nı açmalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın faturası tüm insanlığa kesiliyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verdi... 12 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        Defalarca evi basılmış... Kadın cinayetinde yürek yakan detaylar!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        "Çok çetin ve çekişmeli bir maç olacak"
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        G7 ülkelerinden Hürmüz Boğazı çağrısı
        İşte en pahalı transferler!
        İşte en pahalı transferler!
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Fenerbahçe Beko sahasında kayıp!
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Çay ve kahve suyun yerine geçiyor mu?
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Pentagon: Elimizdeki Tomahawk füze sayısı kritik ölçüde azaldı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Beyaz Saray'dan 'gizemli' Trump fotoğrafı
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Arda Güler'in pası gündem yarattı!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        Okan Buruk tekliflere set çekti!
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        YÖK Başkanı Özvar duyurdu! 3+1, 2+2 ya da 7+1 modeli geliyor
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        2 yeni modelin fiyatı ortaya çıktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası