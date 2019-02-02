650 din adamı tarafından gerçekleştirilen ayin sonucunda hükümet göç yasasında değişikliğe giderek ailenin kalması için gereken adımı attı. Hükümet, benzer şekilde sığınma talepleri kabul edilmeyerek sınır dışı edilmesi kararı alınan 700 çocuğun dosyasına yeniden bakılacağını açıkladı.

Başlangıçta ailenin zarar görmemesi için gizli yapılan ayinler zaman içinde bir gönüllü eylemine dönüştü. 21 yaşındaki Hayarpi Tamrazyan, Twitter'dan sık sık ayinle ilgili mesajlar yazıyordu. Kapıda polisin beklemediği ancak kilisenin izlendiği belirtiliyordu.

Hollanda yasaları beş yıldan daha uzun süre ülkede yaşayan çocuklar için af çıkarılabilmesine izin veriyor. Ancak bu başvuruların çoğunun reddedildiği söyleniyor.

Üç çocuklu Tamrazyan ailesi, Nisan 2010'dan beri Hollanda'da yaşıyor. Siyasi sığınma başvuruları reddedildikten sonra ülkeyi terk etmeleri istenen ailenin polisten kaçmak için kiliseye sığındığı belirtiliyor.