Hollanda'dan flaş Shell kararı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Lahey Bölge Mahkemesi, Amsterdam merkezli çevre örgütü Friends of the Earth (Yeryüzünün Dostları) ve 17 binden fazla çevrecinin ortak dilekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme, Hollanda-İngiltere ortaklığındaki Royal Dutch Shell'in karbon emisyonu azaltımında 2030 yılı için taahhüt ettiği yüzde 20'lik oranı yeterli bulmadı.

"KARBON EMİSYONUNDA DOĞRUDAN SORUMLU"

Kararda, Shell'in karbon emisyonunda doğrudan sorumlu olduğu belirtilerek, 2030 yılı için yüzde 45 azalmayı sağlaması istendi.

Mahkeme, Shell'in net "sıfır karbon emisyonu" taahhütlerini Paris İklim Anlaşması hedefleri için "yetersiz" buldu.

Kararı açıklayan hakim Larisa Alwin, karbon emisyonunun azalmasıyla ortaya çıkacak faydanın şirketin menfaatlerinden daha fazla olacağını kaydetti.

"BU TARİHİ ZAFER"

Friends of the Earth Örgütü Direktörü Donald Pols, kararı "tarihi zafer" olarak tanımladı.

Örgütün avukatı Roger Cox ise diğer ülkelerdeki çevrecilere benzer davaları açmaları tavsiyesinde bulundu.

Cox, kararın iklim değişikliğinde bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "İlk defa bir mahkeme, bir şirketin Paris İklim Anlaşması hedeflerine uymasına hükmetti." dedi.

Shell, şubatta, karbon emisyonunu kademeli olarak 2023'te yüzde 6-8, 2030'da yüzde 20, 2035'te yüzde 45 azaltmayı ve 2050 itibarıyla tamamen sıfırlamayı taahhüt etmişti.