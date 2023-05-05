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Hollanda'nın araba yolu olmayan köyü: Giethoorn

Hollanda'da İtalya'nın Venedik şehrini andırdığı için 'Hollanda'nın Venedik'i ya da 'Kuzeyin Venedik'i olarak nitelendirilen Giethoorn köyü, içinde araba yolu bulunmaması ve Orta Çağ'dan kalma tarihi dokusuyla öne çıkıyor

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AA
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Hollanda'nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn köyünde araç yolu bulunmazken ulaşım için tekneler, yaya yolları, ahşap köprüler ve bisiklet yolları kullanılıyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    AA'nın haberine göre yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı Giethoorn, 176 ahşap köprüsü, dar kanalları, tarihi evleri, yemyeşil doğası ve rengarenk çiçekleriyle adeta masalları andıran dokusuyla ve özellikle Hobbit köyünü anımsatan evleriyle biliniyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Her yıl yaklaşık bir milyon turistin gezdiği köyü çoğunlukla Uzak Doğu, Orta Doğu ve Türkiye'den gelen turistler ziyaret ediyor. Son yıllarda özellikle Çinlilerin kalıcı olarak köye yerleşmeye başladığı görülüyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    ARABA YOLU BULUNMUYOR

    Araba yolunun bulunmadığı ve sadece girişindeki az sayıda eve araçların gidebildiği köyde ulaşım için çoğunlukla tekneler kullanılıyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Kuzeyden güneye sadece yaya ve aynı zamanda bisiklet yolu olan tek bir dar yoldan gidilebilen Giethoorn'da yaşayanların geçim kaynakları büyük oranda tekne işletmeciliği, otelcilik ve restoran işletmeciliği gibi turizm faaliyetlerine dayanıyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Çoğunlukla iki kapısı bulunan tarihi evlerde oturanlar, rutin olarak yan kapıları kullanıyor. Ön kapılar ise sadece evlenirken içeriye girmek ve öldükten sonra da cenazeyi dışarıya çıkarmak için kullanılıyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Köyün ortasında yer alan göletteki küçük adacıkta yüzmek ve ateş yakmak isteyenler için özel bölümler bulunuyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    ELEKTRİKLİ TEKNELERLE GEZİ

    1776 ve 1885 yıllarındaki iki sel felaketinden sonra bugünkü halini alan köy, birbirine bağlanan çok sayıda kanalın etrafında kurulu evlerden oluşuyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Çatıları sazlıklarla kaplı tarihi evlerin bulunduğu meydanı çevreleyen kanallarda elektrikli teknelerle gün boyu turistik gezintiler yapılıyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Çok sayıda tekne firmasının faaliyet gösterdiği köyde restoran ve kafeler de tekne kiralama hizmeti veriyor, ziyaretçiler genellikle teknelerini kendileri kullanmayı tercih ediyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Turist yoğunluğu sebebiyle yerel halkın özel yaşam alanı ve evlerinin sınırlarını tabela ve uyarı levhalarıyla ziyaretçilere hatırlattığı köyde bazı köprülerin özel mülkiyet olması nedeniyle ahşap kapılarla kapatıldığı görülüyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    GIETHOORN 'KEÇİBOYNUZU' ANLAMINA GELİYOR

    Keçiboynuzu anlamına gelen Giethoorn isminin, bölgeyi keşfeden ilk yerleşimcilerin yüzlerce keçiboynuzu bulmaları sebebiyle verildiği ifade ediliyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Hollandalı yönetmen Bert Haanstra tarafından yönetilen 1958 yapımı komedi filmi Fanfare'in bazı bölümlerinin çekildiği Giethoorn köyü, filmin 2 milyona yakın kişi tarafından izlenmesiyle bugünkü ününü kazandı.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

    Giethoorn köyü, sekiz yıldır İstanbul'un da bulunduğu Monopoly Dünya Şehirleri oyununda yer alıyor.
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

     

     
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn
  • Yaklaşık 2 bin 600 kişi yaşıyor... Araba yolu olmayan köy: Giethoorn

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