Hollanda-Türkiye maçı canlı izle! Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) ilk maçında Sırbistan'a 3-1 mağlup oldu. Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan Filenin Efeleri, ikinci maçında Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, bu müsabakadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Millilerin mücadelesini kaçırmak istemeyen voleybolseverler ise Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) mücadele eden A Milli Erkek Voleybol Takımı, ilk maçında Sırbistan'a 3-1 yenildi. Turnuvaya istediği gibi başlangıç yapamayan Filenin Efeleri, ikinci maçında Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Milliler, Çin'de oynanacak müsabakada hata yapmak istemiyor. Ay-yıldızlı takımın heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler ise maçın başlangıç saatini ve canlı yayın kanalını araştırıyor. Peki Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Hollanda-Türkiye maçı canlı izle ekranı ve saati.
HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
VNL'nin ilk ayak müsabakalarında Çin'in Xi'an kentinde mücadele eden Filenin Efeleri, Sırbistan’ın ardından Hollanda ile karşılaşacak.
Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 13 Haziran 2025 Cuma günü yani bugün saat 15.30'da başlayacak.
HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Efeleri’nin heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI YAYIN KANALI
Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
KADRO
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin
Pasör Çaprazları: Kaan Gürbüz, Berk Dilmenler
Smaçörler: Yiğit Gülmezoğlu, Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Bedirhan Bülbül, Vahit Emre Savaş, Mert Matic, Ertuğrul Gazi Metin, Ahmet Tümer
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
FİLENİN EFELERİ 1. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
11 Haziran 2025
TSİ 15.30 Sırbistan (3-1) Türkiye
13 Haziran 2025
TSİ 15.30 Hollanda-Türkiye (TRT Spor)
14 Haziran 2025
TSİ 14.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor Yıldız)
15 Haziran 2025
TSİ 10.00 Çin-Türkiye (TRT Spor Yıldız)