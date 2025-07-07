Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? FIVB Milletler Ligi 3. hafta
2025 FIVB Milletler Ligi'nde 3. hafta maçları için heyecan dorukta. A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin üçüncü haftasında Hollanda'nın Apeldoorn şehrinde mücadele edecek. Filenin Sultanları, son haftanın ilk maçında ev sahibi Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Pekin ve İstanbul'da oynanan 8 maçın 7'sini kazanan ay-yıldızlılar, puan tablosunda 19 puanla 4. sırada yer alıyor. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında detaylar...
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2025 FIVB Milletler Ligi (VNL) mücadelesi devam ediyor. Filenin Sultanları, ligin üçüncü ve son haftasında Hollanda'da sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Apeldoorn kentindeki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Millilerin mücadelesini takip etmek isteyen voleybolseverler ise Hollanda-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Hollanda-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, detaylar...
HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.
HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye / TRT Spor Yıldız
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor
FİLENİN SULTANLARI’NIN 3. HAFTA KADROSU
A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi 3. hafta maç kadrosu açıklandı. Kadroda Hande Baladın ve Cansu Özbay sakatlıkları nedeniyle yer almazken, ilk iki haftada kaptanlık görevini üstlenen Simge Aköz de kadroda yer almadı.
Dilay Özdemir, Eylül Akarçeşme, Sinead Jack Kısal ise ilk kez kadroda yer bulan isimler oldu.
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın
Kaptan: Meliha Diken