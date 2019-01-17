Hollandalı gazeteci Türkiye'den sınır dışı edildi!

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, terör örgütü El-Nusra ile bağlantısı olan Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın sınır dışı edildiğini bildirdi.
Altun, Hollandalı gazeteci Boersma’nın sınır dışı kararının, Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığını belirtti.
BU SABAH SINIRDIŞI EDİLDİ
Altun'un açıklamaları şu şekilde:
"Ülkemizde Hollanda gazetesi Het Financieele Dagblad muhabiri olarak görev yapan Johanna Cornelia Boersma, bu sabah sınırdışı edilmiştir.
Sınırdışı kararının, kendisinin Türkiye’de gerçekleştirdiği gazetecilik faaliyetleriyle ilgisi bulunmamaktadır. İlgili makamlarımızla bir süre önce Hollanda polisi tarafından istihbarat paylaşımı yapılarak, şahsın bir terör örgütüyle bağlantılı olduğu bilgisi verilmiş; tarafımızdan şahsın Türkiye’ye giriş ve çıkışları hakkında bilgi talep edilmiştir.
Son yıllarda PKK ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin hedefinde bulunan ülkemiz, iki binin üzerinde masum vatandaşını teröre kurban vermiştir. Nitekim bugüne kadar uluslararası ortaklarımızın da desteğiyle terör örgütleriyle bağlantılı on binlerce şahıs hakkında tahdit kararı aldık. Karşı karşıya bulunulan tehdidin ciddiyeti sebebiyle Hollanda gibi dost ve müttefik ülkelerle işbirliği yapıyor, ulusal güvenliğimizin ve Avrupa’nın güvenliğine yönelik tehditlerin tespiti ve engellenmesi için onların görüşlerinden faydalanıyoruz. Bu alanda işbirliğinin tüm terör örgütlerine karşı devam etmesini temenni ediyoruz."
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