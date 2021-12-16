Bir zamanlar şöhret olmak isteyen birçok genç kızın hayallerini süsleyen o gösterişli Playboy Malikanesi'nde neler olup, bittiği gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Yıllar önce o malikanenin sakinlerinden biri olan Amerikalı model Holly Madison (41), o evde yaşananları kendi deneyimleriyle anlatmayı sürdürüyor.