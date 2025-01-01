Hollywood yıldızları 2024'e böyle veda etti

Kris Jenner

Ailesiyle pek çok dotoğrafını paylaşan Kris jenner, "2024 unutulmaz bir yıl oldu, çok fazla sevgi dolu ve birçok değerli anlarla dolu. Ayrıca kız kardeşim Karen'ı kaybettiğimde derin üzüntü yaşadığım bir yıl oldu, bana sevdiklerimizi ve birlikte geçirdiğimiz değerli zamanı hatırlatan bir kayıp" diye yazdı.

"Ailemin sevgisi, gerçek arkadaşlıkların nimetleri ve bizimle bu yolculuğun bir parçası olan herkesten gelen inanılmaz destek için minnettarım" diyen Kris Jenner, "Bu bölümü kapatırken hepinize mutlu yıllar ve sevgi, huzur, mutluluk, fırsat ve macera dolu aydınlık, güzel bir 2025 diliyorum. Sevdiklerinize sıkıca sarılın" mesajını paylaştı.