Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre, 2 yıllık evli kadın, diş hekimi olan kocasının kendisine hakaret ettiğini, sık sık alkol kullandığını ve evi home ofis olarak kullanmaya başladığını belirterek boşanma davası açtı. Davada eşinin kendisine sürekli hakaret içeren ‘cahil, kültürsüz, geri zekalı' gibi sözler kullandığını, alkolik düzeyde içki kullandığını da öne sürdü.

EVİ 'HOME OFİS' HALİNE GETİRDİ



Davalı kocanın evlendikten sonra muayenehanesini ortak konuta taşıyarak home ofis haline getirdiğini öne süren kadın, davalının evlilik birliğinde kusurlu olduğunu söyleyerek maddi ve manevi tazminat ve nafaka talebinde bulundu.

"KİMSEYE HAKARET ETMEDİM"



Karşı dava açan koca ise kimseye hakaret edecek kişiliğe sahip olmadığını, kira yükünü azaltmak amacıyla işyerini eve taşıdığını belirtti. Davacının bu duruma destek olması yerine sürekli şikayet ettiğini de öne sürdü.

NAFAKA VE TAZMİNATA HÜKMEDİLDİ



Mahkeme, kocanın sık sık alkol aldığı, davacı eşine hakaret içeren sözler kullanıp duygusal şiddet uyguladığını belirterek zorunlu olmamasına rağmen muayenehanesini müşterek konuta taşıyarak evi home ofis şeklinde kullandığını kaydetti. Davacı kadının bir odada yaşamak zorunda kaldığı, bu şekilde kocanın ağır kusurlu olduğuna hükmeden mahkeme, evlilik birliğinin devamına olanak kalmayacak şekilde sarsıldığına karar vererek kocanın davalı kadına 750 TL nafaka ve 30 bin TL maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti.

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