Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 8.120,71 %0,37
        DOLAR 30,2816 %0,12
        EURO 33,0602 %0,41
        ALTIN 1.963,04 %0,38
        FAİZ 43,19 %0,75
        GÜMÜŞ GRAM 22,27 %1,11
        BITCOIN 40.013,00 %0,62
        GBP/TRY 38,5800 %0,24
        EUR/USD 1,0887 %0,07
        BRENT 80,90 %1,07
        ÇEYREK ALTIN 3.210,11 %0,40
        Haberler Ekonomi Otomobil Honda motosiklette 9'uncu kez pazar lideri oldu - Otomobil Haberleri

        Honda motosiklette 9'uncu kez pazar lideri oldu

        Japon üretici Honda, 2023 yılında toplam 480 bin 181 adede ulaşan 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında 90 bin 80 adetlik satış gerçekleştirerek pazardaki liderliğini 9'uncu yılında da sürdürdüğünü açıkladı. Verilen bilgiye göre, satış rakamlarını bir önceki yıla göre ikiye katlayan Honda, yüzde 18.8'lik pazar payına ulaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 14:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 14:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosiklette 9'uncu kez pazar lideri oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Honda, Türkiye motosiklet pazarındaki liderliğini 9’uncu yılında da sürdürdüğünü açıkladı. Japon üretici, 2023 yılında toplam 480 bin 181 adede ulaşan 50cc üzeri Türkiye motosiklet pazarında, 90 bin 80 adetlik satış gerçekleştirdi. Satış rakamlarını bir önceki yıla göre ikiye katlayan Honda, yüzde 18.8’lik pazar payına ulaştığını duyurdu.

        Honda Türkiye Motosikletten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Çetin Kardeş, bu yılki liderliğin ayrı bir önemi olduğunu belirterek, "2023 yılında motosiklet sektörü rekorlarla büyümeye devam etti. Bu kadar hızla büyüyen pazarda liderliği korumak çok önemliydi. Dokuzuncu kez bu unvanı almaktan gururluyuz" dedi.

        Her geçen gün yükselen hızlı teslimat hacmi ile artan motosiklet ihtiyacının yanı sıra bireysel ulaşım ve seyahatte motosiklet kullanımının da önemli ölçüde arttığını söyleyen Kardeş, "Ürün gamımızı her kitleden kullanıcıların ihtiyaçlarına göre genişlettik. Özellikle 2023 yılında ülkemizde çok beklenen 8 yeni model ile ürün çeşitliliğimizi 7 farklı segmentte 32’ye çıkardık. Öte yandan bayi ağı yapılanmamızı büyüttük ve güçlendirdik. Bunlar büyüme yolculuğumuzdaki önemli adımlar oldu" bilgilerini paylaştı.

        Türkiye'de motosiklet kullanımının hızlı bir şekilde yaygınlaştığını da söyleyen Kardeş, "İlk defa motosiklet kullananların oranı toplam pazarın yaklaşık yarısını oluşturmakta. Sürücü güvenliği üzerine aktivitelerimizi 2024 yılında arttırarak sektöre hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Amcası gördüğü dehşeti anlattı! "12 yaşında çocuğa yapılır mı?"
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Beşiktaş'ın bir gözü Aboubakar'da!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Fatih Cami saldırganı hakkında iddianame düzenlendi!
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        ABD ile İngiltere arasında çay polemiği
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!