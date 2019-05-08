Bazı ithal ürünler için beyanname şartı

Japon üretici Honda, önümüzdeki yıllarda piyasa sunması beklenen elektrikli modellerinde yol haritasını belirledi. Şirketten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sene tanıtılan Urban EV Concept’inin üretim versiyonun adının 'Honda-e' olarak belirlendiği kaydedildi.

Markanın, b-segment hatchback modeli Jazz'ın ise yeni neslinde hibrit olarak satışa sunulacağı bildirildi.

Honda’nın, 'Elektrikli Vizyon' olarak adlandırdığı stratejisi kapsamında, 2025 yılına kadar Avrupa'daki tüm modellerinin elektrikli olması planlanıyor.

Avrupa genelinde 22 bin adedin üzerinde talep aldığı belirtilen kompakt boyutlu elektrikli otomobil Honda-e'nin, arkadan itişli formunun yanı sıra güç aktarma sistemleriyle de sportif bir sürüş dinamiği sunacağı aktarılıyor.

Jazz’ın yeni neslinde kullanıma sunulacak olan i-MMD hibrit sisteminin ise, CR-V’nin hibrit versiyonunda da bulunduğu bilgisi verildi. Yeni nesil Jazz’ın uluslararası ilk gösteriminin ise Tokyo Otomobil Fuarı’nda olacağı açıklandı.