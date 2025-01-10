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        Haberler Gündem Güncel Hong Kong'da iki Trabzonlu! | Son dakika haberleri

        Hong Kong'da iki Trabzonlu!

        Hong Kong'da iş nedeniyle bulunan iki Trabzonlu vatandaş karşıdan karşıya geçerken denk geldi. Sosyal medyada paylaşılan bu karşılaşma izleyenleri güldürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 11:10 Güncelleme: 10.01.2025 - 11:10
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        Hong Kong'da iki Trabzonlu!
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        Hong Kong'da dün iş nedeniyle bulunan biri pilot diğer gemi personeli iki Trabzonlunun karşıdan karşıya geçerken karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

        İHA'da yer alan habere göre pilot olan kişi o anları anbean kayda alırken, gemi personelinin üzerinde Trabzonspor forması olduğu görüldü.

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