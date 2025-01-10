Hong Kong'da iki Trabzonlu!

Hong Kong'da dün iş nedeniyle bulunan biri pilot diğer gemi personeli iki Trabzonlunun karşıdan karşıya geçerken karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

İHA'da yer alan habere göre pilot olan kişi o anları anbean kayda alırken, gemi personelinin üzerinde Trabzonspor forması olduğu görüldü.