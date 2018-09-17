Çinli akıllı cep telefonu üreticisi Honor'un oyuncular için geliştirdiği Honor Play, Türkiye pazarında satışa sunuldu. Hepsiburada üzerinden tüketici ile buluşacak cihaz lansmana özel olarak 2.799 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürüldü. Honor Play'in Türkiye'ye girişi, Honor Türkiye Başkanı Kevin Wang ev sahipliğinde gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyuna duyuruldu. Wang, "30 Ağustos'ta global lansmanını yaptığımız Honor Play'i sadece 15 günde Türkiye pazarına getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca bu telefonumuz geçtiğimiz günlerde Almanya'da düzenlenen IFA fuarında 9 farklı yayından ödül almayı başardı. Birçok teknoloji yayını tarafından en iyi telefonlardan biri olarak gösterilen Honor Play ile biz de ‘Şimdi Oyun Zamanı' diyoruz" dedi.



YAPAY ZEKA DESTEKLİ KAMERASI VAR

Honor, Honor Play için sektörün önde gelen oyunları PUBG Corp. ve GAMELOFT ile stratejik ortaklıklar gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Honor Play, PUBG Mobile ve Asfalt 9: Legends ile bir araya geliyor. Honor Play 6.3 inç 1080 x 2340 piksel çözünürlük sunan ekran, 8 çekirdekli Kirin 970 işlemci, EMUI 8.1 arayüzü, Android 8.1 işletim sistemi, GPU Turbo teknolojisi, AI 4D Smart Shock, AI 3D surround ses teknolojilerine sahip. Cihazın ayrıca 16 + 2 MP çözünürlük sunan yapay zeka destekli dual kamerası bulunuyor.



HONOR PLAY'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ



6.3 inç fullview 2340 x 1080 piksel ekran

19.5:9 ekran/gövde oranı

2.5D kıvrımlı tasarım

Yekpare metal gövde

EMUI 8.2.0 Arayüzü (Android 8.1)

Huawei Kirin 970 10nm, octa-core işlemci (4 x Cortex A73 2.36 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz)

ROM: 64 GB

RAM: 4GB

256 GB'a kadar destekleyen microSD bellek kartı yuvası

Deniz Mavisi ve Geceyarısı Siyahı renk seçenekleri

GPU Turbo özelliği

4D Smart Shock ile gelişmiş oyun deneyimi

AI 3D Surround ses deneyimi

3,750mAh pil: Ağır kullanımda 1.5 gün pil ömrü

3G: 23 saate kadar kullanım

Bekleme süresi: 16 güne kadar

Yapay zeka destekli AI 16MP + 2MP arka kamera, f/2.2 diyafram + f/2.4 diyafram, 220 kategoride 500'den fazla senaryoyu gerçek zamanlı tanıyabilme, 3D Portre Işıklandırması

16MP ön kamera, f/2.0 diyafram, AI Portre Modu, 3D Portre Işıklandırması

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