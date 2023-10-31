'Hop Dedim' ile albüm müjdesi

3 Kasım'da yayınlanacak olan 'Hop Dedim', kontrolden çıkmış karmaşıklıklar içinde ne tür bir aksiyon alacağını kestiremeyen, etrafında olup bitenlere "Dur!" demek istese de engel olamayan bir ruh halini anlatıyor.

Sözlerin yazarı Asil Slang, aranjeyi prodüktör koltuğundaki Davinci ile paylaşıyor.

'Hop Dedim', 3 Kasım'da dinleyiciyle buluşacak.