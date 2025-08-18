Horasan Taahhüt ve İnşaat iflas etti

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi,Horasan Taahhüt ve İnşaat A.Ş.’nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasına hükmetti.

İlan metninde şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizin 05/08/2025 tarihli kararı uyarınca; Ankara Ticaret Sicil Memurluğunun 149435 sicil nosunda kayıtlı olan, 4630537378 vergi numaralı HORASAN TAAHHÜT VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ'nin Konkordato talebinin REDDİ ile İİK nın 292/1 maddesi gereğince 05/08/2025 günü saat 14:45'ten itibariyle İFLASINA,

Dosya kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına,

Konkordato komiserlerinin görevinin sonlandırılmasına,

Alacaklılar yönünden ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur. 06/08/2025"