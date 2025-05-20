Hostes Nedir, Ne İş Yapar ve Nasıl Olunur? Hostes Olma Şartları Neler ve Boy-Kilo-Yaş Sınırı Var Mı?

Hostes Nedir ve Ne İş Yapar?

Gökyüzünde çalışmayı kim istemez ki… Havacılık sektörü bu nedenle birçok kişinin hayalini kurduğu mesleki alanlardan biri. Seyahat ederek çalışmayı düşleyenlerin tercih ettikleri iş kolları arasında dikkat çeken bir meslekte kabin memurluğu. Hostes olmak isteyenlerin öncelikle bu meslekle ilgili bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Hostesler ya da bir diğer ismiyle kabin memurları, uçuş sırasında yolculara güvenli ve konforlu bir yolculuk sunmak için hizmet verirler. Ancak hosteslerin görevleri sanıldığı gibi sadece uçuş esnası ile sınırlı kalmaz. Kabin memurlarının görev ve yetkileri; uçuş öncesi, uçuş sırası, uçuş sonrası ve genel görevler olarak ayrılır. Hostesler uçuş öncesinde toplantıya katılarak ardından kabin içi kontrol ve düzeni sağlar. Hosteslerin uçuş sırasındaki görevleri ise şu şekildedir;

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- Yolcuları karşılamak ve koltuklarına yönlendirmek.

- Güvenlik konularında yolculara gerekli ön bilgileri vermek.

- Yolcuların emniyet kemerleri, koltuk pozisyonları ve el bagajlarını kontrol etmek.

- Uçuş sırasında yiyecek içecek servisi yaparak yolcuların taleplerini karşılamak.

- Türbülans ve benzeri gibi özel durumlarda yolcuları uyarmak, sakinleştirmek ve güvenliklerini sağlamak.

Uçuş sırasındaki görevlerini tamamlayan hostesler, yolculuk sonunda yolcuları uğurlar, kabini kontrol ederek temizlik ve düzeni sağlar. Son olarak raporlama işlemini gerçekleştirir. Tüm bu görevleri severek yerine getirmek isteyen kabin memuru adayları tarafından ilk merak edilen soru hostes nasıl olunur oluyor. Hosteslik mesleği ile kariyer hayatlarını sürdürmek isteyenler, hostes olmak için yaş sınırı var mı, hostes olmak için hangi bölümü okumak gerekir, hostes olmak için boy kilo şartı nedir gibi sorulara cevap arıyorlar.

Hostes Olmak İçin Ne Yapmak Lazım? Hostesin bir diğer isminin kabin memuru olduğunu söylemiştik. Ancak belirtmek gerekir ki bu görevi yerine getiren kadınlar hostes, erkekler ise kabin memuru ya da kabin görevlisi şeklinde adlandırılır. Hostesliğin oldukça talep gören bir meslek olduğunu da tekrar belirtelim. Çalışırken pek çok yer görme şansına sahip olunan hosteslik mesleği için bazı detaylar merak ediliyor. Hostes olmak için ne yapmam lazım ya da hostes nasıl olunur soruları için öncelikle hostes olma şartlarını karşılıyor olmanız gerekir. Hostes alımı şartlarından daha sonra bahsedeceğiz ancak öncelikle hostes nasıl olunur sorusunun detaylarına yer verelim. Hosteslik mesleği ile ilgili ilk akla gelen soru hostes olmak için hangi bölümü okumak gerekir sorusu… Hostes olmak için en az lise mezunu olmanız gerekir. Ancak hosteslikle ilgili zorunlu olarak okumanız gereken bir bölüm yok. Fakat bazı bölümleri okursanız hostes olmanız çok daha kolaylaşacaktır. Bu bölümlerin başında ise sivil havacılık kabin hizmetleri isimli ön lisans programı geliyor. İki yıllık olan bölüm, hosteslik için size çok hızlı imkan sunar. Ayrıca turizm ve otelcilik, halkla ilişkiler ve yabancı diller bölümleri de hosteslik mesleğini destekleyen programlara dahildir. Ancak her uçuş şirketinin beklentileri değişiklik gösterir. Eğitim konusunun ardından hostes olmak için boy kilo şartı var mı sorusu merak uyandırır. Elbette pek çok meslek türünde olduğu gibi hosteslikte de bazı kriterler bulunuyor. Hosteslik için boy, kilo ve yaş ile ilgili belirlenen yaş sınırı genel olarak 18 ve 30 yaş aralığındadır. Ancak bu durum bazı firmalarda değişiyor ve yaş sınırı 35’e kadar çıkabiliyor. Boy ve kilo dediğimizde ise hem erkekler hem de kadınlar için vücut kitle endeksi baz alınıyor. Boy sınırı da yaş sınırında olduğu gibi şirketten şirkete göre değişse de genellikle erkek adaylar; 170 ve 180 aralığında, kadın adaylar ise 160 ila 165 cm aralığında tercih ediliyor. Ayrıca hosteslik için belirlenen fiziki kriterlerden biri de adayların yüzme biliyor olmasıdır. Hostes nasıl olunur diye merak edenler için eğitim durumu ve fiziksel özellikler bu şekilde… Hostes olmak isteyenlerden beklenen en önemli özellik ise iyi derecede İngilizce bilmeleri. Şu ana kadar saydığımız kriterleri barındıranlar, hava yolu şirketlerinin açtığı ilanları takip etmeliler. Adaylar, açılan kabin memuru ilanlarına başvurarak ardından kurumun gerçekleştirdiği yazılı ve sözlü sınavlara katılır. Sınavlarda başarı gösterenler, kabin eğitimine başlarlar. Eğitim tamamlandıktan sonra Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı sertifikalarını alarak mesleğe hazır gelirler. Peki hostes alımı şartları neler?