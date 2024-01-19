Gazeteci Hrant Dink için anma Agos Gazetesi'nin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 17. yılında vurulduğu yerde anılacak. Ayrıca farklı kentlerde de Dink için anma etkinlikleri düzenlenecek

İstanbul Şişli'deki Agos Gazetesi'nin önünde, 19 Ocak 2007'de, Ogün Samast'ın silahlı saldırısı sonucu 52 yaşında hayata veda eden gazeteci Hrant Dink için bugün saat: 15.00'te anma töreni gerçekleştirilecek.

Anmayı düzenleyen Hrant’ın arkadaşları çağrı metninde şu ifadelere yer verdi: "Hrant Dink cinayetinin tetikçisi 17 yıl önce Hrant Dink’i vurduğunda 17 yaşındaydı. Bugün serbestçe aramızda dolaşıyor. O gün vur diyenler hâlâ görevlerinin başında. Yargılama adıyla utanç verici bir müsamere sergilendi. Hrant Dink cinayeti bu memleketin tarihinde koca bir leke olarak duruyor.

İtiraz ediyoruz, isyan ediyoruz, adalet talep ediyoruz. Yan yana, daha çoğalarak daha yüksek sesle isyanımızı dile getirmek ve cinayetin 17. yılında Hrant Dink’i anmak için 19 Ocak Cuma günü saat 15.00’te, 23.5 Hafıza Mekanı (eski Agos bürosu) önünde, onu vurdukları yerdeyiz."