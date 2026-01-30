Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı HSK harekete geçti: "IBAN tuzağı" derslerde anlatılacak | Son dakika haberleri

        HSK harekete geçti: "IBAN tuzağı" derslerde anlatılacak

        Yasa dışı bahis şebekeleri ve bilişim dolandırıcıları, paranın izini kaybettirmek için bazı yöntemler kullanıyor. Onlardan birisi "kiralık IBAN" yöntemi. Bu yöntemde üniversite ve lise çağındaki gençlerin banka hesapları tercih ediliyor. IBAN tuzağına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu, harekete geçti. Okullarda IBAN kullandırmanın doğuracağı hukuki sonuçlar anlatılacak. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 30.01.2026 - 12:58 Güncelleme: 30.01.2026 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        "IBAN tuzağı" derslerde anlatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yasa dışı bahis şebekeleri ve bilişim dolandırıcıları, gençleri hedef alarak paranın izini kaybettirmek için “kiralık IBAN” yöntemini tercih ediyor.

        HSK, üniversite ve lise çağındaki gençlerin "kolay para" vaadiyle banka hesaplarını kullandırması sonucu ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin bir proje başlattı.

        DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI TEDBİRLER ANLATILACAK

        Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonundaki çalışma kapsamında derslerin ilk 10 dakikasında lise son sınıf öğrencilerine IBAN kullandırmanın hukuki yaptırımları anlatılacak. Dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek tedbirler paylaşılacak.

        REKLAM

        81 İL VE İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLECEK

        81 il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülecek bilgilendirme çalışması öğretmenler aracılığıyla ve gönüllük esasıyla olacak. HSK tarafından hazırlanan materyaller; valilikler, kaymakamlıklar ve eğitim birimleriyle paylaşılacak.

        AMAÇ GENÇLERİN SUÇA SÜRÜKLENMESİNİN ÖNLENMESİ

        Projeyle gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, dijital risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve yargıya duyulan güvenin korunması amaçlanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu

        Romanya'da, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada ise, "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiası ortaya atıldı. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe ise, "...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İran lideriyle görüştü
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Arakçi: Türkiye ile her zaman yakın istişare halindeyiz
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Şam yönetimi ile YPG anlaştı
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Altın ve gümüşte çok sert düşüş
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Deniz'in son görüntüleri ortaya çıktı!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da!
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Ünlü yalı icradan 1.1 milyar liraya satışa çıkıyor
        Dramın altından deprem çıktı
        Dramın altından deprem çıktı
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        Bungalov faciası! 3 yaşındaki çocuk can verdi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Az kaldık, çok harcadık
        Az kaldık, çok harcadık
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        20 kişilik ekibin zorlu kar mücadelesi
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Takside market poşetiyle silah kaçakçılığı
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Etik kurul onayladı
        Etik kurul onayladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        Galatasaray’da Pape Gueye transferi rafa kalktı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?