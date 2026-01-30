HSK harekete geçti: "IBAN tuzağı" derslerde anlatılacak
Yasa dışı bahis şebekeleri ve bilişim dolandırıcıları, paranın izini kaybettirmek için bazı yöntemler kullanıyor. Onlardan birisi "kiralık IBAN" yöntemi. Bu yöntemde üniversite ve lise çağındaki gençlerin banka hesapları tercih ediliyor. IBAN tuzağına yönelik Hakimler ve Savcılar Kurulu, harekete geçti. Okullarda IBAN kullandırmanın doğuracağı hukuki sonuçlar anlatılacak. Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..
Yasa dışı bahis şebekeleri ve bilişim dolandırıcıları, gençleri hedef alarak paranın izini kaybettirmek için “kiralık IBAN” yöntemini tercih ediyor.
HSK, üniversite ve lise çağındaki gençlerin "kolay para" vaadiyle banka hesaplarını kullandırması sonucu ortaya çıkan mağduriyetlere ilişkin bir proje başlattı.
DİJİTAL DOLANDIRICILIĞA KARŞI TEDBİRLER ANLATILACAK
Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonundaki çalışma kapsamında derslerin ilk 10 dakikasında lise son sınıf öğrencilerine IBAN kullandırmanın hukuki yaptırımları anlatılacak. Dijital dolandırıcılık yöntemlerine karşı alınabilecek tedbirler paylaşılacak.
81 İL VE İLÇE CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARI KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLECEK
81 il ve ilçe Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülecek bilgilendirme çalışması öğretmenler aracılığıyla ve gönüllük esasıyla olacak. HSK tarafından hazırlanan materyaller; valilikler, kaymakamlıklar ve eğitim birimleriyle paylaşılacak.
AMAÇ GENÇLERİN SUÇA SÜRÜKLENMESİNİN ÖNLENMESİ
Projeyle gençlerin suça sürüklenmesinin önlenmesi, dijital risklere karşı bilinç düzeyinin artırılması ve yargıya duyulan güvenin korunması amaçlanıyor.