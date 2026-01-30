HSK harekete geçti: "IBAN tuzağı" derslerde anlatılacak

"Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiasına uzman yorumu

Romanya'da, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada ise, "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiası ortaya atıldı. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe ise, "... Daha Fazla Göster Romanya'da, Yunanistan'ın PAOK kulübü taraftarlarını taşıyan minibüsün TIR ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada ise, "Şerit takip sistemi direksiyonu kilitledi" iddiası ortaya atıldı. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Güvenli Sürüş Uzmanı Mert İntepe ise, "Araç 2017 model ve şerit takip sistemi bu modelde yok. Sebebi bilinmeyen bir şekilde sola gidiyor. Yüzde 98 sürücü hatası var" dedi Daha Az Göster