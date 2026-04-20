        HSK Kararnamesiyle 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

        HSK Birinci Dairesince hazırlanan adli yargı kararnamesi kurumun internet sitesinde ilan edildi. Kararname kapsamında adli yargıda görev yapan 14 hakim ve savcının görev yerinde değişikliğe gidildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Nisan 2026 - 22:38 Güncelleme:
        Ankara'da 14 hakim ve savcının görev yeri değişti

        Buna göre, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Yılmaz Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Armağan Buran Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Yüce Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, Yargıtay Tetkik Hakimi Gökçe Demirci Yıldız Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Karaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sarı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Çabuk Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Musa Talih ise Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.

        Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Canan Karaaslan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine, Diyarbakır Hakimi Vedat Efe Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Burdur Hakimi Esra Nur Talih Isparta Hakimliğine, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Burak Özer Çubuk Cumhuriyet Savcılığına, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Nazilli Hakimi Aslıhan Erhan Ankara Hakimliğine ve Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Şerife Evleksiz Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına getirildi.

        Gerçek Fikri Ne? 18 Nisan 2026 (Hürmüz Kartı Nasıl Ortaya Çıktı?)

        Kim şantaj yapıyor? İran mı ABD mi? İran Hürmüz'ü neden kapattı? Hürmüz kapanınca müzakere biter mi? Ateşkes savaşa mola mı? Savaş bitti mi devam mı ediyor? Ortadoğu'da büyük savaş kapıda mı? Hürmüz kararında son söz kimin? Hürmüz kartı nasıl ortaya çıktı? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilme sordu; İst A...
        Trump: İranlı liderlerle görüşmeye hazırım
        Gülistan Doku soruşturmasında isimsiz not ortaya çıktı!
        CANLI | HT Spor'un konuğu Beşiktaş Başkanı Adalı!
        Acı kaza saniye saniye kamerada
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gülistan soruşturmasında eski başhekim tutuklandı
        "26. şampiyonluk da inşallah hep beraber gelecek!"
        Şi Cinping'ten Hürmüz Boğazı'na dair açıklama
        Okul saldırılarında 72 il Başsavcılığında 661 gözaltı
        İsrail basını: Sorun İsrail'in bitmeyen savaş döngüsü
        Kurban kesim bedelleri belli oldu
        Lübnan'da Cumhurbaşkanlığı–Hizbullah hattında sessiz kriz büyüyor
        Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Osimhen derbide oynayacak mı?
        Canlı yayında tartıştığı kadını kulağından bıçakladı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Gülistan'ın yakın arkadaşıydı... Rojvelat'ın ölümü şüpheli iddiası!
        Dopamin bağımlılığı artıyor!
        Arazi satışında sert düşüş
