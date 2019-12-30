HSK Tedbir Mahkemelerini belirledi

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Aile içi ve kadına yönelik şiddet eylemleri ve buna bağlı olarak 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının sayısında yaşanan artış HSK’ya önemli bir karar aldırdı.

HSK 1. Dairesi, mahkemelerin verimliliği ve etkinliği ile bu konuda alınacak tedbir kararları yönünden ivediliğin sağlanması amacıyla özel ihtisas mahkemeleri kurulmasını kararlaştırdı. Aile mahkemesi bulunan yerlerde tedbir taleplerine o yerdeki belirli aile mahkemelerinin bakması, aile mahkemesi bulunmayan yerlerde ise o yerdeki belirli asliye hukuk mahkemelerinin bakması hususunda ihtisas mahkemeleri belirlendi.

AİLE MAHKEMESİ OLMAYAN YERLERDE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre; Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde; aile mahkemesinin görev alanında olan dava ve işler ile önleyici ve koruyucu tedbir işlerine belirli bir asliye hukuk mahkemesi karar verecek. Bir asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkeme, iki veya daha fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 2 numaralı asliye hukuk mahkemesi bu tür tedbirlere karar verecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

AİLE MAHKEMESİ OLAN YERLERDE BELİRLİ MAHKEMELER

Aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise önleyici ve koruyucu tedbir işlerine belirli aile mahkemeleri bakacak. Bir aile mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkeme, yirmiden az aile mahkemesi bulunan yerlerde 1 numaralı aile mahkemesi, yirmi veya daha fazla aile mahkemesi bulunan yerlerde ise 1 ve 2 numaralı aile mahkemeleri bu tür işleri karara bağlama ile yetki olacak. Örneğin; önleyici ve koruyucu tedbir işlerine Adana’da on iki ve İstanbul’da on yedi aile mahkemesinin bulunması nedeniyle 1 numaralı aile mahkemesi; Ankara’da yirmi ve İstanbul Anadolu’da yirmi üç aile mahkemesinin bulunması nedeniyle 1 ve 2 numaralı aile mahkemelerinin bakacak.

KOÇ: HAYIRLI OLSUN

HSK 1. Dairesi Başkanı Halil Koç sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir mesaj yayımladı. Koç mesajında, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki önleyici ve koruyucu tedbir kararlarını verecek ihtisas mahkemelerini belirleyen HSK 1.Dairesinin 27.12.2019 günlü kararı Resmi Gazete’de yayınlandı. Hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

— Halil Koç (@hhalilkoc) December 29, 2019

HANGİ KARARLARI VERECEKLER?

HSK tarafından belirlenen bu mahkemeler, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamındaki şu önleyici ve koruyucu tedbir kararlarını verecek:

- İşyerinin değiştirilmesi.

- Kişinin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.

- Korunan kişinin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.

- Korunan kişi bakımından hayatî tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması hâlinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

- Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması.

- Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi.

- Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması.

- Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması.

- Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması.

- Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi.

- Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi.

- Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi.

- Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

- Korunan kişilerin bulundukları yerlerde alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmaması ya da bu maddelerin etkisinde iken korunan kişilere ve bunların bulundukları yerlere yaklaşmaması, bağımlılığının olması hâlinde, hastaneye yatmak dâhil, muayene ve tedavisinin sağlanması.

- Bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması ve tedavisinin sağlanması.