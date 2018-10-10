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Eğlence kaçıyor mu, hiç mi eğlenmedin be kardeşim. Yaşanan çok üzücü bir olay; Arda kendisinden nefret edenlerin ekmeğine yağ sürmüş resmen. Bir sporcuyla 'silah' kelimesinin aynı cümlede kullanılmasının vahameti ise bambaşka bir konu... Yazık çok yazık... Çok değil birkaç yıl önce Messi'yle paslaşan milli bir futbolcu, sabaha karşı bir kulüpte ünlü bir popçunun burnunu kırıyor. O popçunun eşine asıldığı iddiası da işin cabası... Arda Turan'ı çok seven biri olarak ondan çok eşi Aslıhan adına çok üzgünüm çok...