HT Masa ekibi Arda Turan ve Berkay olayını masaya yatırdı
10.10.2018 - 18:18 | Güncelleme:
Futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay dün gece, Emirgan'daki ünlü gece kulübü Gizli Kalsın'da kavga etti. Tartışma Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı. Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay’ın burnunu kırdı
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Futbolcu Arda Turan ile popçu Berkay dün akşam Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekanda kavga etti. Kavga Arda Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e 'Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın' demesi nedeniyle çıktı. Kavga büyüyüp ikili birbirine girince Arda Turan, Berkay’ın burnunu kırdı. HT MASA ekibi de, Berkay ile Arda Turan'ın arasındaki kavgayı masayı yatırdı.
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OBEN BUDAK: Arda’nın olaya dair sarf ettiği "Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim" lafı her şeyi açıklıyor aslında. Senin karın olduğunu bilmiyordum diyor ama bu sırada Arda evli ve bir çocuk bekliyor.
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Silah alıp öldür beni demesi de aşırı kıro bir hareket, erkeklik falan değil bu. Bir de bütün bunların sorumlusu Arda Turan gibi bir isim olunca artık insanlar şaşırır mı buna bilmiyorum? Arda işte, bildiğin Arda Turan hikayesi bu, ne eksik ne fazla...
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KADİR KAYMAKÇI: Arda Turan eğer Amerika'da yaşasaydı şu 10 yılda başından geçenler çoktan bir bestseller kitap olmuş, hakları da Hollywood'a film olması için satılmıştı. Arda'yı kim oynardı bilemiyorum ama kesin Oscar'a da aday olurdu.
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Bu kadar sevilen bir sporcunun konu olduğu habere bak! Arda bunu kendine yakıştırıyor mu acaba! Kavgayı, çapkınlığı falan geçtim... De ki bütün onlar yalan! Sevgili Arda, eşin bugün yarın doğum yapacak, baba olacaksın, onu evde bırakıp eğlenceye gitmek de nedir? Sabaha karşı 04.00'da sokaklarda ne işin var.
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Eğlence kaçıyor mu, hiç mi eğlenmedin be kardeşim. Yaşanan çok üzücü bir olay; Arda kendisinden nefret edenlerin ekmeğine yağ sürmüş resmen. Bir sporcuyla 'silah' kelimesinin aynı cümlede kullanılmasının vahameti ise bambaşka bir konu... Yazık çok yazık... Çok değil birkaç yıl önce Messi'yle paslaşan milli bir futbolcu, sabaha karşı bir kulüpte ünlü bir popçunun burnunu kırıyor. O popçunun eşine asıldığı iddiası da işin cabası... Arda Turan'ı çok seven biri olarak ondan çok eşi Aslıhan adına çok üzgünüm çok...
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İPEK DURKAL: Sabahın o saatinde alkol şişede durduğu gibi durmuyor işte. Daha geçen hafta bir sosyal ortamda gördüğüm, beyefendiliğine hayran olduğum Arda’nın içinden şeytan çıkmış. Çapkınlıklarını biliyoruz ama artık iş evli kadınlara da sarkmaya geldiyse vay ki vay. Eşi evde doğum için gün sayarken Arda sabahın o saatinde gece kulübünde, kadın peşinde. Bu nasıl evlilik anlamadım! Berkay ve eşine büyük geçmiş olsun. Aslıhan’a da ya akıl ya sabır diliyorum, artık hangisini isterse…
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REŞAT BALCIOĞLU: Bu Arda Turan’ın ne ilk ne de son vukuatı olacak.. Arda ne zaman ki Avrupa defterini kapattı Bayrampaşa'ya geri döndü zaten misyonunu tamamlamıştı… Uçakta babası yaşındaki gazeteciyi tartaklar, sahada hakeme saldırır 11 maç ceza alır zaten futbolu dibe vurmuştu hepten kariyerini bitirdi.
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Şimdi de popçu Burkay'ın eşine kur yapıp üstüne bir de adamın burnunu kırmış! Yazık ki ne yazık... Arda'nın geldiği duruma bakın hele! Daha 12 ay önce dünyanın en büyük kulübünde milyonlarca taraftara karşı futbol oyna oradan gel Başakşehir'e sıradan bir topçu ol.. Ulu önder Atatürk boşuna dememiş “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” diye biz Arda'nın şu halinin nesini sevelim Allah aşkına..
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ESİN ÖVET: Arda Turan olayın ardından bir silah alıyor artık nereden bulduysa o saate hastaneye Berkay'ın yanına gidiyor. Diyor ki: “Ben senin karın olduğunu bilmiyordum. Öldür beni, çok pişmanım. Ben çok büyük öküzlük ettim. Özür dilerim."
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Bunları Berkay'ın eşi ile konuştum. Rızasınını aldım yazmak için defalarca yazabilir miyim diye sordum.Yazmak istedim. Yazmalıyız da. Kimse kusura bakmasın ama bu olaylara sessiz kalmamalıyız kim olursa olsun.
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Ki, Arda Turan daha önce birçok olayda, birçok şey yaptığında, çok kez kendisini korudum, arka çıktım, bunun için linç bile edildim ama bu olayın arka çıkılacak bir yanı yok. Tam çocuğu olacakken, tam güzel bir yuva kurmuşken, olacak şey değil. Kim olursa olsun asla ve asla kabul götürmez. Bunu benim babam yapsa kabul etmem.
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