HT Spor'da derbi heyecanı: Beşiktaş BOA-Fenerbahçe Opet
Beşiktaş BOA ile Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta yarın 17.30'da karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş BOA, yarın sahasında Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.
DEV DERBİ HT SPOR'DA!
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Önder Yılmaz, Sertan Kırklar ve Haldun Çoban hakem üçlüsü görev yapacak. Zorlu mücadele HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Ligde 9 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, 5. sırada yer alıyor.
Sezondaki 16 müsabakanın tamamını kazanan Fenerbahçe Opet ise 2. basamakta bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, 8. haftada sahasında Beşiktaş BOA'yı 107-78 mağlup etti.