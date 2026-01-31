Habertürk
        HT Spor'da derbi heyecanı: Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring - Basketbol Haberleri

        HT Spor'da derbi heyecanı: Fenerbahçe Opet- Galatasaray Çağdaş Faktoring

        Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki derbi maçta yarın karşı karşıya gelecek. Dev karşılaşma HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Giriş: 31.01.2026 - 10:48 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:50
        F.Bahçe-G.Saray derbisi HT Spor'da!
        Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Opet, yarın sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring ile mücadele edecek.

        DEV DERBİ HT SPOR'DA!

        Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki maç, saat 18.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

        Ligde "15'te 15" yapan Fenerbahçe Opet, sıralamada lider konumda bulunuyor.

        Geride kalan 16 karşılaşmada 14 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşayan Galatasaray Çağdaş Faktoring ise ikinci sırada yer alıyor.

        Sezonun ilk yarısında iki ekip arasındaki karşılaşmayı sarı-lacivertli takım, 75-71 kazandı.

        Bursa'da yeni bir binadaki dairenin tavanı çöktü; o anlar kamerada

        Bursa'da inşaatı yeni tamamlanan binadaki bir dairenin mutfağının asma tavanı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar dairenin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)    

