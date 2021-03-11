Huawei Akıllı Tartı 3 fiyatı nedir? Huawei Akıllı Tartı 3 özellikleri teknoloji severler tarafından merak konusu oldu. Çinli şirket Huawei geçtiğimiz günlerde yeni profesyonel Akıllı Tartı 3'ün tanıtımını yaptı. Akıllı Tartı aynı zamanda akıllı telefonunuz ile de yönetilebiliyor. İşte Huawei Akıllı Tartı 3 ile ilgili merak edilenler...

HUAWEI AKILLI TARTI 3 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Huawei’nin kullanıcılara gelişmiş ve kapsamlı sağlık ölçümleri sağlayan en yeni akıllı tartısı HUAWEI Akıllı Tartı 3, vücut ağırlığı, vücut kitle indeksi, yağ oranı, iskelet kası kütlesi ve bazal metabolizma hızı gibi 11 ana vücut göstergesini ölçüyor. Huawei TruFit vücut kompozisyonu modeli ile HUAWEI Akıllı Tartı 3 etkileyici bir doğruluk seviyesine ulaşıyor. Ölçek aynı zamanda indeks analizi raporları sağlıyor.

Kullanıcıların Huawei Health uygulaması aracılığıyla verilerine erişmelerine olanak tanıyan HUAWEI Akıllı Tartı 3, Ağırlık, vücut kitle indeksi, vücut yağ oranı, yağsız kütle, iskelet kası kütlesi, vücut su yüzdesi, protein, kemik mineral içeriği, viseral yağ seviyesi, bazal metabolik oran ve kalp atışı dahil olmak üzere 11 farklı temel sağlık göstergesini izleyerek, kullanıcıların egzersizlerinin sonuçlarını gün be gün ortaya koyan ve vücutlarındaki değişimleri detaylı olarak raporlayan bir sağlık asistanı olarak görev yapıyor.

KİLO VERMENİZE YARDIMCI OLUYOR

Aynı kilodaki yağ kütlesi, kas kütlesinin yaklaşık 3 katıdır. Bu nedenle vücut yağ oranı daha yüksek olan bireyler daha büyük görünür. İskelet kas oranının düşük olması kilo vermeyi de zorlaştırır. Huawei Akıllı Tartı 3 ile vücut yağ oranınızı takip edilerek iskelet kas değerlendirmeleri alınarak profesyoneller gibi kilo verilebiliyor.

Ayrıntılı vücut analizi; Huawei Sağlık uygulamasından yararlanılarak, kullanıcıya kolaylık sağlamak için ayrıntılı bir vücut kompozisyonu analizi oluşturuluyor. Bilimsel analize dayalı olarak, uygulama ayrıca daha iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı olmak için kullanıcıya rehberlik ediyor.



Yağ yakma planı; Huawei Akıllı Tartı 3, kullanıcının zindeliğe doğru her adımını izlemesine yardımcı olurken, antrenman sonuçları hakkında kullanıcıyı güncel tutuyor. Kullanıcı egzersiz modunu ayarlayabilir ve buna göre yağ yakma planını özelleştirebilir.

HUAWEI AKILLI TARTI 3 FİYATI NEDİR?

Huawei Akıllı Tartı 3, 299 TL tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ile HUAWEI Online Mağaza üzerinden tüketicilere sunuluyor.