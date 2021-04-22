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Çinli teknoloji devi otomobil işine girdi

Teknoloji şirketi Huawei, bir süredir beklenen otomobilinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Şirketin Çinli otomotiv üreticisi Seres ortaklığında geliştirdiği ilk otomobili, elektrikli bir crossover olarak tanıtıldı. Seres SF5 isimli bu otomobilin, Çin pazarında Huawei tarafından pazarlanacağı açıklandı. Otomobilin gücü 405 kW, torku ise 820 Nm olarak açıklanıyor. Araçta yer alan 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ise menzil artırıcı bir jeneratör görevi görüyor. Bu sayede Huawei'nin otomobilinin menzili 1000 kilometreye kadar çıkıyor

Huawei'nin otomobili ortaya çıktı - haberler
Huawei'nin otomobili yüzünü gösterdi
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HABERTURK.COM

Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei, daha önce duyurduğu elektrikli otomobilinin üzerindeki örtüyü kaldırdı. Şangay Otomobil Fuarı'nda sergilenen Huawei'nin otomobili, Çinli otomotiv üreticisi Seres ortaklığında geliştirildi.

Seres SF5 ismini taşıyan otomobilin Çin pazarında Huawei tarafından pazarlanacağı açıklandı. 2 elektrik motoruna sahip aracın gücü 405 kW, torku ise 820 Nm olarak açıklanıyor. Otomobilde yer alan 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ise menzil artırıcı bir jeneratör görevi görüyor.

Huawei'nin otomobili sadece elektrikli olarak 180 kilometre menzile sahip. Fakat, araçtaki menzil artırıcı sayesinde otomobilin 1000 kilometreye kadar bu değeri artırabildiği kaydediliyor.

Öte yandan, SF5'in 0'dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede çıkabildiği açıklanıyor. Bu değeri Ford Mustang Mach-E ile benzer olması ise dikkat çekiyor.

Aracın kokpitindeki en belirgin tasarım özelliğini dikeylemesine yerleştirilmiş tablet formundaki multimedya ekranı oluşturuyor. Bu ekran Huawei'nin kendi geliştirdiği akıllı telefon entegrasyon sistemine sahipken, araçta Apple CarPlay özelliği bulunmuyor.

SF5'te seviye 2 otonom sürüş özelliği de bulunuyor. Bu sistem ile adaptif hız sabitleyici, aktif direksiyon asistanı ve şerit takip asistanı gibi sürüş sistemleri sunuluyor.

Otomobil hakkında konuşan Huawei Tüketici İşleri Grubu CEO'su Richard Yu, "Bu heyecan verici duyuru hem tüketici elektroniği endüstrisi hem de yeni enerji taşıtları endüstrisi için bir emsal teşkil ediyor. Gelecekte, ortaklarımıza daha iyi akıllı araçlar inşa etmelerine yardımcı olmak için akıllı otomobil çözümleri sunmakla kalmayacağız, aynı zamanda bu araçları Çin'deki perakende ağımız aracılığıyla satmalarına da yardımcı olacağız" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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