Telefon ekranında anlık olarak değişebilen fotoğraflar koymak için kullanılan özellik sosyal medyada araştırılıyor. Sizler için Huawei telefonlarda magazin kilit nasıl açılır? Huawei magazin kilidi ne demek? Sorularını araştırdık...

MAGAZİN KİLİT AÇMA

Ekran her açıldığında kilit ekranında farklı bir görsel çıkmasını sağlayan bir özelliktir. Görseller Wi-Fi üzerinden otomatik olarak güncellenmektedir.

Magazin kilit açma kısayol panelini görüntülemek için kilit ekranının en altından yukarı kaydırmanız gerekmektedir.

MAGAZİN KİLİT AÇMA

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