Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.521,96 %-0,49
        DOLAR 43,5826 %-0,06
        EURO 51,5742 %0,01
        GRAM ALTIN 7.028,49 %1,22
        FAİZ 35,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 113,96 %4,87
        BITCOIN 71.138,00 %0,67
        GBP/TRY 59,3217 %-0,09
        EUR/USD 1,1824 %0,08
        BRENT 67,41 %-0,94
        ÇEYREK ALTIN 11.491,59 %1,22
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı - Alışveriş Haberleri

        Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye'den ocak ayında 929 milyon 526 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 07:29 Güncelleme: 09.02.2026 - 07:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hububat ihracatı ocakta 1 milyar dolara yaklaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) yapılan açıklamaya göre, ocak ayında Türkiye'den 190 ülke ve serbest bölgeye 867 bin 182 ton hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satıldı.

        Bu ihracat karşılığında 929 milyon 526 bin dolarlık gelir elde eden sektör temsilcileri, en fazla ihracatı 88 milyon 250 bin dolar ile ayçiçek yağında yaptı. 86 milyon 187 bin dolar ihracat ile çikolata ve kakao bazlı ürünler ikinci sırada, 76 milyon 135 bin dolarla tatlı bisküvi ve gofretler üçüncü sırada yer aldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Rusya'nın tarımda yalnızca ham madde satan bir ülke olmaktan çıkarak küresel gıda zincirinin daha yukarı halkalarına yerleşmeyi hedefleyen yeni bir stratejiye yöneldiğini ifade etti.

        REKLAM

        Rus şirketlerinin devlet desteğiyle yurt dışında buğday unu, ayçiçek yağı ve gıda işleme tesisleri kurmaya teşvik edilmelerinin, Moskova'nın bu konuda kararlı olduğunun bir işareti olduğuna değinen Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

        "Rusya'nın doğrudan üçüncü ülkeler için katma değerli ürün üreten bir oyuncu olma arzusunun arkasındaki temel nedenler ise ekim alanları sürekli genişlemesine rağmen baskılanan fiyatlar nedeniyle tarımsal karlılığın gerilemesi ve hububat ekiminden uzaklaşan çiftçilerin yağlı tohum üretimine yönelmesidir. Türkiye güçlü sanayi altyapısı ile bugüne kadar Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday, ham ayçiçeği yağı ve mısır gibi ithal girdileri katma değerli ürünlere dönüştürerek uluslararası pazarlara sunan bir ülke oldu. Türk gıda sanayiine önemli bir rekabet avantajı sağlayan bu ilişkide, Rusya'nın kendi şirketlerini yurt dışında değirmencilik ve işleme yatırımlarına yönlendirmesi sonrası ikinci bir faza geçebiliriz."

        “HİNDİSTAN’DAN AB'YE YÖNELİK ŞİMDİLİK BİR 'PİRİNÇ SELİ' BEKLENMİYOR”

        Rusya'nın Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarla derinleşen ilişkilerine dikkati çeken ve AB-Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması'nın küresel ticaret üzerindeki muhtemel etkilerini, gıda sektörü adına değerlendiren Tiryakioğlu, şöyle devam etti:

        "Türkiye'nin AB'ye gerçekleşen gıda ihracatı kotalarla sınırlı olduğundan, bu anlaşmanın AB'ye yaptığımız hububat ihracatımıza önemli bir etkisi olmayacaktır. Hindistan'ın küresel ihracat lideri olduğu pirincin hassas tarım kalemi olarak kapsam dışında tutulması, bu ürünün AB pazarına sınırsız ve gümrüksüz şekilde girmesinin önünü kapıyor. Dolayısıyla Hindistan’dan AB'ye yönelik şimdilik bir 'pirinç seli' beklenmiyor"

        Tiryakioğlu, "Hindistan'ın gıda üretiminde daha istikrarlı, daha ölçekli ve rekabetçi bir tedarikçi haline gelmesi, özellikle Orta Doğu, Afrika ve Asya gibi pazarlarda fiyat ve hacim rekabetini sertleştirebilir. Hububat sektörü ihracatımızın yıllık ortalama 45 milyon dolar olduğu Hindistan ile kuracağımız yeni işbirlikleri, iki ülke için de kazan kazan anlamına gelen önemli fırsatlar yaratabilir." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Malatya'da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

        KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremine ilişkin Malatya'da Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'nde yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, hasta ve hasta yakınlarıyla hastane personelinin çıkma çabaları yer aldı. Tekerlekli sandalyede sedyedekiler ile yürüme güçlüğü çekenlere va...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Yıldızlar geldi, cari açık büyüdü
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Trafik magandası 2 kişiyi öldürdü: Pişman değilim, gurur duyuyorum
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        Elektrikli araçlar pahalıya patladı
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        BAĞ-KUR’lunun primi asgariden
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        Mesut Özarslan CHP'den istifa etti
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        "Uzun zaman sonra ilki yaşadım!"
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Kiralık teknede sır ölüm!
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Japonya'da seçim sonuçları açıklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Alperen Şengün ikinci kez NBA All-Star'a seçildi!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        6 aylık Melisa bebeğin ölümünde korkunç şüphe!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Tartıştığı İZSU çalışanının kulağını ısırıp kopardı!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeledi!
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        "Beşiktaş, Avrupa yolunda ciddi bir puan kaybı yaşadı!"
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Dolmabahçe'de kazanan yok!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek